En 1975, cuando Ubaldo Cobreros comenzó en el transporte de áridos, nada hacía presagiar que medio siglo después su apellido estaría vinculado a una de las industrias lácteas de referencia en España. La historia de la empresa zamorana Lácteas Cobreros S.A. es la de una transformación constante: de transportistas a operadores lácteos, de intermediarios a fabricantes, de un negocio local a una compañía con presencia en cuatro continentes.

Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países

José Cobreros, responsable del área de exportación y uno de los tres hermanos al frente del negocio familiar, resume esa evolución como "una historia larga de adaptación". En 1979 se constituyó Transportes Cobreros, fundada por sus padres, José y María Paz. En apenas dos años pasaron de un único camión a cinco, y tres años después ya contaban con una flota de 18 vehículos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó en 1988, cuando decidieron especializarse en el transporte de suero lácteo.

Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países

En aquellos años, las empresas francesas demandaban suero y leche de cabra. La familia comenzó a recoger materia prima en provincias como Jaén o Sevilla para exportarla a Francia. Pero el mercado cambió. La caída de la compra de leche en el país galo obligó a tomar una decisión estratégica: dejar de depender exclusivamente de la compraventa y apostar por la transformación industrial.

Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países

De operador lácteo a fabricante pionero

Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países

En 1990 la empresa dio el salto de transportista a operador lácteo, superando ya los 20 millones de litros anuales de recogida. En 1997 se constituyó formalmente la actual Lácteas Cobreros y, en el año 2000, construyeron una nueva fábrica para elaborar rulo de cabra, leche en polvo y cuajada láctica. Fueron pioneros en Castilla y León en la producción de rulo, un producto tradicionalmente asociado a Francia y que se convertiría en su seña de identidad.

Lácteas Cobreros, de cinco camiones en Zamora a facturar 58 millones y exportar a 36 países

El impulso definitivo llegó de la mano del Grupo TGT, el mayor distribuidor de queso en España. La compañía les propuso desarrollar rulo de cabra para el mercado nacional. La alianza permitió introducir el producto en todo el país y consolidar la marca. En 2024, esa relación dio un paso más con la entrada del grupo en el accionariado, adquiriendo un 20% de la empresa, un movimiento que ambas partes interpretan como síntoma de confianza mutua.

Hoy, medio siglo después de sus orígenes, Lácteas Cobreros factura 58 millones de euros anuales: el 45% en el mercado nacional y el 55% en la exportación. De esa cifra, alrededor de 10 millones proceden de Asia. Exportan a más de 36 países de Europa, Asia, Estados Unidos, Oceanía y Sudamérica.

Innovación y expansión hacia Asia

La compañía no se ha limitado al rulo de cabra. Ha desarrollado productos diferenciales como el Goactive365, un complemento que ayuda a reducir el nivel de colesterol y mejora la salud cardiovascular. Realizó una inversión importante en una torre de secado para realizar leche en polvo orientada al mercado asiático, especialmente China, donde un gran número de la población es intolerante a la leche de vaca; y creció la demanda de cabra y oveja, especialmente para la alimentación infantil.

En 2024, un importante cliente chino participó en la inversión para desarrollar formulaciones infantiles más complejas. Además, mantienen proyectos avanzados con socios del país asiático y para el mes de mayo esperan la homologación de su fábrica por parte de autoridades sanitarias del Gobierno chino, un paso clave para reforzar su posición en ese mercado.

La apuesta por la calidad es otro de sus pilares. Cuentan con certificaciones internacionales como IFS, BRC, Halal y Kosher, que facilitan la entrada en distintos mercados y garantizan estándares exigentes. También han recibido reconocimientos en certámenes como los "World Cheese Awards" o los "International Cheese & Dairy Awards". Con todo, José Cobreros subraya que su mayor logro es "alimentar a miles de niños y personas en todo el mundo".

180 empleos y 800 ganaderos

La empresa cuenta actualmente con 180 trabajadores directos entre fábrica y transporte, además de un equipo joven dedicado a desarrollo e innovación. Colaboran con más de 800 ganaderos integrados en distintas cooperativas.

El impacto territorial es uno de los elementos que la familia reivindica. Una de sus apuestas de futuro es crear trabajo en base a la ganadería caprina en su zona, en un radio de aproximadamente 100 kilómetros alrededor de la planta, que concentra a los mayores productores de leche de cabra de España. Buscan generar riqueza y fijar población. "Tradición, innovación y calidad" son los valores que resumen su modelo.

El relevo generacional está asegurado. Rodrigo Cobreros dirige el área de producción, José la exportación y ya hay una nueva generación formándose con la intención de continuar el proyecto familiar.

En materia interna, la compañía mantiene un Plan de Igualdad conforme a la Ley Orgánica 3/2007, promoviendo la paridad de oportunidades y medidas de conciliación en su plantilla.

De cinco camiones en Zamora a una industria con presencia global, Lácteas Cobreros ejemplifica cómo una empresa familiar puede reinventarse, industrializar su actividad y competir en mercados internacionales sin perder su raíz provincial. Desde Benavente, su estrategia combina arraigo local y ambición global.