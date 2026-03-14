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Obras municipales

Arranca el cambio de baldosas en la plaza San Francisco de Benavente

Los trabajos de reparación durarán varios días.

Los trabajos de reparación durarán varios días. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

Operarios municipales iniciaron a primera hora de la mañana de ayer la sustitución de adoquines en la plaza de San Francisco. El tráfico ha sido cortado en Santa Cruz y desviado también hacia la calle Santa Catalina. Los trabajos durarán varios días.

Arranca el cambio de baldosas en San Francisco

Aspecto de los trabajos iniciados ayer. / J. A. G.

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