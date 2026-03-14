Unos 30 vendedores ambulantes de Benavente, sancionados por no exhibir autorización en una oleada de denuncias

En una segunda oleada de denuncias, casi una treintena de vendedores ambulantes se enfrentan a sanciones de 100 euros por desoír la Ordenanza de Venta Ambulante y no exhibir la autorización en los puestos.

La Policía Local formuló estas denuncias entre noviembre y enero por no mostrar la autorización obligatoria durante la actividad de venta, una conducta tipificada como infracción leve en el artículo 36.a de la normativa local en la que se prevén sanciones previstas entre 100 y 300 euros.

En total se han iniciado 24 procedimientos de inicio a propuesta de la Concejalía de Deportes, Juventud y Mercados, entre ellos uno con reincidencia, una estimación de alegaciones, y otros cuatro procedimientos definitivos. En estos últimos casos, las resoluciones ya han adquirido firmeza al no haberse presentado alegaciones o tras completarse el procedimiento sancionador.

Una alegación estimada

Entre los expedientes tramitados figura un caso excepcional en el que el Ayuntamiento ha estimado las alegaciones presentadas. En este expediente, la persona inicialmente denunciada alegó que el día de los hechos no instaló su puesto, ya que se encontraba asistiendo como invitado a una boda, pese a que la denuncia de los agentes de Policía hacía constar el número de puesto, que no había sido instalado. La resolución de archivo deja sin efecto la resolución sancionadora previa y ordena incoar un nuevo expediente contra la persona realmente identificada como responsable de la actividad en la fecha de la denuncia.

El procedimiento establece que la persona denunciada puede acogerse a una reducción del 50% del importe si reconoce su responsabilidad y realiza el pago voluntario en un plazo de diez días. Si no se presentan alegaciones, el acuerdo de iniciación será considerado propuesta de resolución.

Con anterioridad a esta denuncia fueron propuestos para sanción otra veintena de vendedores ambulantes, en la mayoría de los casos por el mismo motivo. La normativa obliga a exhibir el permiso y este hecho ha sido una de las quejas vecinales en la Cañada de la Vizana dirigidas al Procurador del Común de forma reiterada.