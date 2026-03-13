UPL propone trasladar la sede central de la AEMET a Benavente para impulsar empleo cualificado y frenar la despoblación

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha planteado el traslado de la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde Madrid a Benavente, una propuesta que la formación considera una medida concreta de descentralización administrativa destinada a generar empleo cualificado y a combatir la despoblación que afecta a amplias zonas de la Región Leonesa.

La iniciativa se fundamenta en que la sede actual de la AEMET concentra en Madrid a unos 430 trabajadores entre personal científico, técnico y administrativo, un volumen de empleo que, según UPL, tendría un impacto económico inmediato si se trasladara a la provincia de Zamora, favoreciendo la fijación de población y la dinamización de sectores vinculados a los servicios, la investigación, la ciencia y la tecnología.

Alfonso Martínez, de la formación leonesista, sostiene que la descentralización de organismos estatales es una herramienta eficaz para corregir desequilibrios territoriales, y denuncia que la concentración de instituciones en grandes capitales contrasta con la pérdida de población y actividad económica en el oeste del país. La formación vincula el traslado de la AEMET a Benavente con un impulso directo al comercio, la vivienda y los servicios de la comarca.

Ubicación privilegiada en el noroeste peninsular

UPL destaca la posición estratégica de Benavente en el noroeste peninsular, situada en el cruce de algunos de los principales corredores de transporte del país. La formación subraya que la ciudad actúa como nodo logístico natural entre Galicia, Asturias, León y la Meseta, dispone de buenas comunicaciones y cuenta con suelo disponible para infraestructuras tecnológicas, factores que, a su juicio, la convierten en una ubicación idónea para albergar un polo científico y tecnológico.

La propuesta se apoya también en la situación demográfica de la comarca de Benavente y Los Valles, que ha experimentado un deterioro notable en las últimas décadas. Según los datos aportados por UPL, la zona ha perdido cerca del 18% de su población desde 2001 y un 12% de su tejido empresarial en los últimos diez años, mientras que la renta media familiar se sitúa unos 10.200 euros por debajo de la media nacional.

En este contexto, UPL defiende que el traslado de la AEMET constituye un proyecto viable para asentar población y generar empleo de calidad en la comarca. La formación considera que la instalación de un organismo estatal de carácter científico y técnico en Benavente demostraría que es posible llevar actividad institucional y científica al territorio, en un momento marcado por la preocupación por la pérdida de habitantes y oportunidades en amplias zonas del oeste peninsular.