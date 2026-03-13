El PSOE de Benavente visita las zonas afectadas por los incendios y cierra campaña con Virginia Barcones

El PSOE de Benavente celebra esta tarde noche su acto de cierre de campaña con la participación de la directora general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de España, Virginia Barcones. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en la sede socialista, donde también intervendrá la secretaria general del partido en Benavente y número dos en la candidatura a las Cortes de Castilla y León, Patricia Martín Guerra.

Este mediodía, Barcones y Martín, junto a exprocuradores socialistas, han realizado una visita a los pueblos del valle de Vidriales afectados por los incendios del pasado verano. El objetivo de este recorrido ha sido trasladar su apoyo a los vecinos y analizar sobre el terreno las consecuencias de los fuegos que arrasaron la zona, así como las necesidades pendientes en materia de recuperación ambiental.

El PSOE de Benavente sostiene que es necesario un cambio de rumbo en la gestión medioambiental de la Junta de Castilla y León. La agrupación considera que la experiencia de los incendios del verano pasado evidencia la importancia de reforzar las políticas de prevención y respuesta ante emergencias, algo que, según afirman, solo sería posible con un gobierno socialista al frente de la Comunidad Autónoma.

Riesgo de fuegos

Los socialistas denuncian la negligencia que, a su juicio, supone que el operativo de lucha contra incendios aún no se haya puesto en marcha a estas alturas del año. Señalan que las abundantes lluvias registradas durante el invierno provocarán un crecimiento acelerado de la vegetación, lo que incrementa el riesgo de incendios si no se adoptan medidas preventivas con antelación.

Patricia Martín ha insistido en que Castilla y León necesita un operativo de prevención activo durante todo el año, con recursos suficientes y una planificación estable. Además, reclama que los profesionales del sector dispongan de condiciones laborales dignas, al considerar que la precariedad con la que —según denuncian— trabajan actualmente dificulta la eficacia del dispositivo y compromete la seguridad en situaciones de emergencia.