IU–Sumar–Verdes Equo cierra campaña en Benavente abogando por una fiscalidad justa

IU–Sumar–Verdes Equo ha cerrado es noche la campaña electoral en un acto mitin en Benavente en el que los candidatos Miguel Ángel Viñas y Jesús Nieto han defendido la necesidad de garantizar los derechos humanos mediante una redistribución efectiva de la riqueza, recordando que el derecho a un nivel de vida adecuado —incluyendo salud, vivienda, alimentación y protección social— no se está cumpliendo en Castilla y León. En el acto participaron también el alcalde Zamora, Francisco Guarido, la número cuatro de la candidatura, Ana Belén González, y José Luis Cachón, responsable de afiliación de IU Benavente, como presentador del acto.

El número uno a las Cortes por la coalición, Miguel Ángel Viñas afirmó que la única vía para sostener los recursos públicos es un sistema fiscal justo y progresivo, señalando que Castilla y León solo recauda el 2,2% de los 1.970 millones procedentes del impuesto a las grandes fortunas, mientras más del 50% de las familias se reparten apenas el 10% de la riqueza. Subrayó que la comunidad es la que menos tributos propios aplica, lo que supone renunciar a ingresos que podrían destinarse a mejorar servicios esenciales como sanidad, educación o residencias.

El candidato denunció que el Gobierno autonómico del PP “bonifica impuestos y no cumple los deberes tributarios”, beneficiando a quienes más tienen, y recordó que desde 2018 el Estado ha incrementado la financiación a Castilla y León en más de 3.500 millones, mientras el Ejecutivo autonómico ha duplicado las bonificaciones fiscales.

Los salarios más bajos del país

Viñas expuso que Castilla y León es la quinta comunidad con los salarios más bajos del país, con una media de 25.000 euros frente a los 28.000 nacionales, y que en Zamora la cifra cae a 22.000 euros. Añadió que el salario más frecuente en la provincia es el SMI, afectando a unas 24.000 personas, y denunció la exclusión financiera del medio rural, donde 174 municipios carecen de servicios bancarios, dejando sin atención a más de 35.000 habitantes.

El candidato alertó de la concentración de explotaciones ganaderas en manos de grandes operadores, indicando que aunque aumenta el número de cabezas de ganado, disminuye el de granjas, lo que favorece las macrogranjas y reduce el número de familias que pueden vivir del sector. Criticó también la proliferación de plantas de biogás para gestionar los residuos generados, advirtiendo del riesgo de convertir comarcas enteras en “estercoleros”.

Francisco Guarido en el mitin de IU-Sumar-Verdes Equo en La Encomienda. / J. A. G.

Viñas denunció que solo el 14% de las plazas de residencias de mayores en la comunidad son públicas, mientras la Junta incrementa los conciertos con entidades privadas. Describió una realidad rural marcada por la falta de servicios, desde consultorios y escuelas hasta transporte, comercios o acceso a dinero en efectivo, sumada a problemas ambientales como contaminación del agua, incendios o pérdida de pastos. “Yo me extraño de que aún siga viviendo gente en ellos”, afirmó sobre los pueblos de la provincia.

Entre sus propuestas, Viñas defendió una fiscalidad que reparta la riqueza, la lucha contra el fraude fiscal, la eliminación de bonificaciones a quienes más tienen, nuevos impuestos a viviendas vacías de grandes tenedores y a grandes superficies, y la creación de un banco público que atienda las necesidades de la ciudadanía.

Lo privado sobre lo público

Por su parte, el benaventano Jesús Nieto, número tres de la candidatura, centró su intervención en el deterioro de la sanidad pública en Castilla y León, evidenciando que el modelo autonómico prioriza lo privado sobre lo público. Explicó que se ha dejado de financiar el sistema público para generar necesidades que empujan a los ciudadanos hacia la sanidad privada, donde “los pacientes pasan a ser clientes”.

Nieto señaló que las listas de espera en atención primaria, especialistas y pruebas diagnósticas son “inaguantables”, impidiendo alcanzar objetivos básicos como el diagnóstico precoz. Propuso aumentar la financiación, reforzar plantillas, mejorar las condiciones laborales, ampliar plazas MIR, destinar un 25% del presupuesto a atención primaria y recuperar la dedicación exclusiva del personal sanitario.

El benventano Jesús Nieto, durante su intervención. / J. A. G.

El candidato denunció que el operativo de prevención y extinción de incendios está compuesto en un 80% por personal de empresas privadas, con condiciones laborales “tercermundistas”, y apostó por un modelo público al 100%, con una ley autonómica que reconozca la categoría de bombero forestal y un operativo activo los 12 meses del año. Nieto concluyó reclamando una gestión directa y unos servicios públicos “de calidad al 100%”, tanto en sanidad como en emergencias y protección del medio ambiente.