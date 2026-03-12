San Cristóbal de Entreviñas coloca en el mercado 18 parcelas industriales por 779.828 euros

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Entreviñas ha puesto en marcha la subasta pública para la enajenación de suelo industrial en el polígono industrial San Cristóbal II, un procedimiento que incorpora 18 parcelas con un valor conjunto de tasación de 779.828 euros, según el pliego de condiciones aprobado en sesión plenaria. Las parcelas, todas ellas calificadas como bienes patrimoniales, se ofertan mediante procedimiento abierto y exclusivamente para usos industriales.

La subasta fija como objetivo la implantación de nuevas empresas o la ampliación de actividades ya existentes, descartando expresamente cualquier finalidad especulativa. Para ello, el pliego establece restricciones severas: los adjudicatarios no podrán transmitir la parcela durante los primeros seis años y, en caso de incumplimiento, se aplicarán penalizaciones que pueden alcanzar el 25% del precio de adjudicación.

El conjunto de parcelas suma más de 20.000 metros cuadrados (20.247 concretamente) y presenta superficies que oscilan entre los 1.075 y los 1.498 metros, con un precio medio de tasación cercano a los 43.300 euros por unidad. Las valoraciones han sido realizadas por una sociedad homologada, tras visita presencial a los terrenos, y se corresponden con los datos registrales de cada finca.

La subasta de las parcelas será electrónica y mejorable al alza. | J. A. G.

El pliego detalla que el polígono se encuentra ejecutado parcialmente en su Fase I, quedando pendiente únicamente la contratación eléctrica de la depuradora ya instalada, por lo que las notas simples de cada parcela se incorporan al expediente para conocimiento de los licitadores.

La subasta se desarrollará íntegramente por vía electrónica, mediante presentación de ofertas cifradas a través de la sede municipal. Los interesados deberán aportar una garantía provisional equivalente al 5% del tipo de licitación de cada parcela, requisito imprescindible para ser admitidos. En caso de resultar adjudicatarios, esta garantía se imputará al pago inicial.

Sistema de pago

El precio medio del metro cuadrado es de 38,49 euros con valores muy homogéneos entre parcelas: casi todas entre 36,9 y 37,1 euros el metro. El precio de salida de cada parcela coincide con su tasación, pudiendo ser mejorado al alza. No se admitirán ofertas por debajo del tipo fijado, y a la cantidad ofertada se añadirá el 21% de IVA, que deberá abonarse junto al primer pago obligatorio del 10% del precio total en los 15 días siguientes a la adjudicación provisional.

El sistema de pagos permite tres modalidades: abono íntegro en 15 días, aplazamiento hasta final de año o fraccionamiento en un máximo de tres anualidades. En los dos últimos casos, el adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva del 110% del importe pendiente. El impago en los plazos establecidos generará intereses legales automáticos.

El pliego establece garantías para evitar la especulación. / J. A. G.

El pliego impone además obligaciones estrictas de desarrollo industrial: los adjudicatarios dispondrán de un año para presentar el proyecto urbanístico, otro año para iniciar las obras desde la concesión de licencia y un máximo de tres años para poner en marcha la actividad. El incumplimiento de cualquiera de estos hitos puede conllevar la recuperación del bien por parte del Ayuntamiento y penalizaciones de hasta el 25% del precio.

La adjudicación recaerá en la oferta económica más ventajosa, siempre que cumpla los requisitos de aptitud. En caso de empate, se priorizará al licitador que haya obtenido más parcelas y, de persistir, a quien haya presentado antes la puja. El Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de dos meses para resolver desde el cierre del periodo de presentación.

Una vez adjudicada la parcela, el comprador contará con 80 días para elevar a público el contrato de compraventa e inscribirlo en el Registro de la Propiedad. Los gastos notariales y registrales correrán íntegramente a cargo del adjudicatario.

A esta fase del San Cristóbal II podría suceder en virtud de la demanda una segunda con un compendio de parcelas mucho más grandes, según ha explicado la alcaldesa de la localidad, Leonor González Cadenas.