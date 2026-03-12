El Gobierno amplía el plazo del PIREP para culminar la conversión del mercado de abastos de Benavente

La número 2 del PSOE por Zamora a las Cortes, Patricia Martín, ha anunciado que el Gobierno concederá una nueva prórroga del programa PIREP para que Benavente pueda finalizar la transformación del mercado de abastos en un edificio de usos múltiples. La candidata recordó que la subvención inicial, de 2,4 millones de euros, fue obtenida por el anterior equipo de gobierno municipal.

Martín explicó que la ayuda del PIREP ya contaba con una primera ampliación de plazo otorgada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, cuyo vencimiento está fijado para el 31 de marzo de 2026. La candidata socialista ha señalado que el Gobierno ha decidido conceder una nueva prórroga para evitar la pérdida de los fondos y garantizar la finalización del proyecto. “Gracias al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, gracias al Gobierno, va a haber otra prórroga para que Benavente tenga y termine y concluya esa obra del Mercado de Abastos”, ha afirmado

Martín ha vinculado esta ampliación de plazo a los retrasos acumulados en la ejecución del proyecto bajo el actual gobierno municipal de PP y Vox, que ya tuvo que solicitar la primera prórroga al no poder ejecutar la subvención en los plazos previstos.

Estaremos vigilantes

La candidata ha subrayado que la actuación busca la revitalización del centro urbano mediante la conversión del mercado de abastos en un edificio de usos múltiples, una iniciativa impulsada por el anterior equipo de gobierno municipal y ha anunciado que el PSOE permanecerá “vigilante” ante el desarrollo de las obras y el cumplimiento de los nuevos plazos. Indicó que ya se han interesado por el estado de la actuación y por las condiciones de la prórroga concedida por el Ministerio.

Preguntada por la posibilidad de que la obra esté concluida el 30 de junio, Martín afirmó que desconoce si el actual equipo de gobierno podrá cumplir esa fecha, aunque expresó su deseo de que la actuación se complete “en tiempo y forma”.

Ayudas a los autónomos

Martín ha participado en un acto en la calle Herreros con los también candidatos Ismael Pérez y Andrés González. En este escenario ha desgranado las propuestas socialistas en materia de autónomos, destacando la bonificación de cuotas durante hasta 36 meses y ampliada en municipios de menos de 5.000 habitantes.

La candidata ha criticado la falta de concreción de la propuesta del PP de Alfonso Fernández Mañueco respecto a las bajas de autónomos y recordó que “cuando un autónomo coge una baja, el cupón de autónomos lo paga los primeros 60 días y a partir del día 61 ese cupón está exento de pago”.

Las obras de conversión del mercado de abastos verán ampliado el plazo de finalización, incialmente previsto el 31 de marzo, hasta finales de junio. / J. A. G.

La candidata también ha cuestionado la gestión del Partido Popular en infraestructuras, citando retrasos en subvenciones del plan Moves, la reducción de inversiones comprometidas en el Puerta del Noroeste o la antigüedad del TAC del Hospital de Benavente. Señaló igualmente que la estación de autobuses tardó una década en ejecutarse pese a estar presupuestada, y atribuyó su impulso final al anterior gobierno socialista local y a las peticiones reiteradas del exalcalde Luciano Huerga.

Martín ha defendido la presencia de candidatos “a pie de territorio”, ha comparado la gestión de Castilla y León con la de Castilla-La Mancha, en referencia a la reciente visita a la ciudad de Emiliano García Page, afirmando que esta última genera “envidia” por su modelo, y pidió el apoyo ciudadano para “mirar hacia el futuro” en las elecciones del domingo.

El humo de los incendios

El también candidato a Cortes, Ismael Pérez Aguado, ha afirmado por su parte que las posiciones políticas “van quedando claras” conforme avanza la recta final de la campaña, y ha destacado que las propuestas del candidato socialista Carlos Martínez son “cada vez más claras”. A su juicio, la ciudadanía percibe con nitidez el rumbo de cada formación, situando la claridad como elemento central del mensaje socialista en estos últimos días.

Pérez Aguado ha contrapuesto estas propuestas a la actuación del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de quien afirmó que “lo único que nos está vendiendo es humo”. Relacionó esa expresión con los incendios del pasado verano, al señalar que ese “humo” “casi nos asfixia”, y advirtió de que, según su valoración, ese sería el escenario que se repetiría con un gobierno sustentado por el Partido Popular y Vox.

Andrés González, Patricia Martín e Ismael Pérez Aguado, en una mesa de campaña en la calle Herreros. / J. A. G.

El representante socialista defendió que las medidas del PSOE buscan “cambiar la trayectoria” de Castilla y León mediante iniciativas “claras de futuro”. Entre ellas mencionó el refuerzo de una sanidad “más estructurada”, la reorganización territorial mediante una comarcalización “tantas veces” anunciada pero “nunca lograda”, y políticas destinadas a “asentar población y futuro” en el territorio. Pérez Aguado presentó estas líneas como ejes de un proyecto orientado al futuro de la comunidad.

Por su parte, el también integrante de la lista a las Cortes por el PSOE y alcalde de Fuentes de Ropel, Andrés González, ha denunciado la situación de la Formación Profesional en Castilla y León, recordando que la responsabilidad competencial de la educación “es de la comunidad de Castilla y León y no del Estado”. González ha explicado que su experiencia como docente le ha permitido constatar carencias estructurales que, a su juicio, dificultan la correcta formación del alumnado.

Sin actualización tecnológica ni materiales en la Formación Profesional

En este contexto recordó que estudió en el Instituto Los Sauces a finales de los años noventa y que, tras completar su ingeniería y trabajar en la empresa privada, regresó al centro como profesor en 2020. Al reincorporarse, aseguró que encontró el material “el mismo” que utilizaba cuando era estudiante, lo que, según ha relatado, evidencia la falta de actualización tecnológica en los talleres de FP.

El candidato ha descrito también las condiciones térmicas en las que se desarrollan las prácticas, señalando que los talleres alcanzan únicamente entre “10 y 14 grados como máximo” cuando en el exterior se registran temperaturas de 1 a 5 grados. Esta carencia de climatización adecuada, afirmó, impide trabajar con normalidad. A ello ha sumado la escasez de equipamiento, indicando que solicitar una luminaria o un temporizador “es como si pidieras que te hicieran un aula entera”, en referencia a la dificultad para obtener materiales básicos.

Alegato taurino

Ante esta situación, González ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que el día 15 “cambien el voto” y apoyen al PSOE, al que definió como la única alternativa para garantizar una educación digna. Igualmente, ha criticado que se reivindique la FP mientras, según sus palabras, “actualmente no hay medios y si no hay medios no podemos formar”, insistiendo en la necesidad de una inversión que permita modernizar los talleres y dotar a los docentes de recursos suficientes.

Finalmente, González abordó la cuestión de la tauromaquia y rechazó que el PSOE sea un partido antitaurino. Aseguró que él mismo es “taurino”, y pidió que no se pretenda “robar la tauromaquia como símbolo”, en alusión a Vox, defendiendo que se trata de un elemento cultural que pertenece “a todos los ciudadanos de Castilla y León”.