Cierre temporal de la Calle Santa Cruz en Benavente por obras en la Plaza San Francisco

El Ayuntamiento de Benavente ha anunciado el cierre al tráfico de la calle Santa Cruz a partir de las ocho de la mañana de este viernes, en el tramo comprendido desde la Rotonda de la Soledad hasta su acceso a la Plaza San Francisco. Según una nota municipal, “se cerrará al tráfico el acceso a la Calle Santa Cruz desde la Rotonda de la Soledad y a la Plaza San Francisco desde la Calle Santa Cruz en sentido descendente”.

El motivo del corte de circulación son los trabajos de reparación de las baldosas en mal estado situadas en la Plaza San Francisco, frente al Hospital de la Piedad. La duración prevista de estas obras se estima en cerca de una semana, periodo tras el cual se espera reabrir la vía al tráfico.

Noticias relacionadas

Durante el tiempo que permanezca cortada la Calle Santa Cruz, los vehículos que circulen en sentido descendente hacia la Plaza San Francisco serán desviados por la Calle Santa Catalina. El Consistorio ha pedido disculpas a la ciudadanía por las molestias derivadas de estas actuaciones sobre la calzada y el entorno urbano.