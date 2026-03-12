Castrogonzalo adquiere la finca aledaña a los depósitos tras el derrumbe de parte de un terraplén por las lluvias

El Ayuntamiento de Castrogonzalo amplía el patrimonio municipal con la incorporación de los terrenos ubicado junto a los depósitos municipales.

La adquisición se ha llevado a pleno. Se trata de la zona que el pasado mes de febrero se vio afectada por las intensas lluvias que llevaron a causar desprendimientos de un terraplén sobre esta finca. "Ante lo sucedido, los propietarios no consideraron oportuno actuar sobre este terreno y desde el Ayuntamiento llegamos a un acuerdo con ellos", explica el alcalde de la localidad, Gonzalo García. Y añade que "de modo que el Ayuntamiento se queda con ese terreno y ha corrido con los gastos de la limpieza de la zona. Le ha supuesto al Ayuntamiento el desembolso de 600 euros".