Castrogonzalo adquiere la finca aledaña a los depósitos tras el derrumbe de parte de un terraplén por las lluvias

El Ayuntamiento ha corrido con los gastos de la limpieza de la zona y un desembolso de 600 euros

Una de las zonas afectadas en Castrogonzalo por las pasadas lluvias de febrero.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Castrogonzalo amplía el patrimonio municipal con la incorporación de los terrenos ubicado junto a los depósitos municipales.

La adquisición se ha llevado a pleno. Se trata de la zona que el pasado mes de febrero se vio afectada por las intensas lluvias que llevaron a causar desprendimientos de un terraplén sobre esta finca. "Ante lo sucedido, los propietarios no consideraron oportuno actuar sobre este terreno y desde el Ayuntamiento llegamos a un acuerdo con ellos", explica el alcalde de la localidad, Gonzalo García. Y añade que "de modo que el Ayuntamiento se queda con ese terreno y ha corrido con los gastos de la limpieza de la zona. Le ha supuesto al Ayuntamiento el desembolso de 600 euros".

Castrogonzalo adquiere la finca aledaña a los depósitos tras el derrumbe de parte de un terraplén por las lluvias

