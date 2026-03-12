Barrigón Vega llama en Benavente a “construir y trabajar” y reclama una fiscalidad diferenciada para Zamora

En una intervención de final de campaña, el número dos de la candidatura del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora, José Luis Barrigón Vega, ha expresado su agradecimiento a los ciudadanos que, afirma, han atendido y escuchado las propuestas de su formación durante estos días. El candidato ha extendido también ese agradecimiento a los medios de comunicación por la labor desarrollada a lo largo de la campaña.

Barrigón ha señalado que su participación en política responde al propósito de “aportar y ser útil para mejorar la vida de las personas”. Frente a actitudes de queja, ruido, enfado o resignación, ha contrapuesto la voluntad de su partido de “construir y trabajar”, reivindicando una actitud activa ante los retos del territorio.

El candidato ha insistido en que no se deben esperar soluciones “desde fuera” y ha defendido que la sociedad zamorana y castellano‑leonesa debe generarlas “desde dentro”. Ha subrayado que se trata de una tierra que, afirma, ha de asumir el protagonismo en la búsqueda de respuestas a sus desafíos.

Prioridad estratégica

Durante su intervención, Barrigón ha definido al Partido Popular como un partido de centro que integra valores que considera compatibles con el progreso. Entre ellos ha mencionado la defensa de la propiedad privada, la igualdad de oportunidades y el apoyo al mundo rural, que presenta no como una visión “romántica”, sino como una “prioridad estratégica”.

En materia económica, el número dos del PP por Zamora ha reafirmado el compromiso de su formación de seguir reclamando una fiscalidad diferenciada para la provincia. Además, ha exigido una financiación “justa” para Castilla y León por parte del Gobierno central, denunciando que, pese a representar el 20% del territorio nacional y el 5% de la población, la comunidad recibe únicamente un 1,27%. “No queremos ser más pero tampoco que nos traten como menos”, ha afirmado.

Barrigón ha destacado que Castilla y León es, según señala, la mejor comunidad en educación, dependencia y cuidado de las personas mayores, y ha asegurado que presenta un crecimiento económico por encima de la media española. Ha añadido que el objetivo es seguir mejorando no solo a nivel regional, sino también provincial y comarcal.

El dirigente popular ha afirmado que el Partido Popular “une en lugar de dividir” y ha vinculado ese mensaje a la situación política en Benavente y su entorno. Desde el PP de Benavente, ha pedido “unidad y apoyo” a la candidatura del Partido Popular de Zamora para que la voz de Benavente y su comarca “se oiga más fuerte” en las Cortes de Castilla y León.