Yolanda Díaz pide que Losán “cumpla con la legalidad” y abone las nóminas a los trabajadores de Zamora y Soria
La ministra de Trabajo y Economía Social pide a Mañueco "que se ponga del lado de la gente trabajadora de su tierra”.
Ical
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró hoy, tras reunirse en el museo Patio Herreriano de Valladolid con trabajadores de Losán (con centros de producción en Soria y Zamora, en Villabrázaro), que “las competencias en materia industrial son exclusivas de la Junta de Castilla y León”, por lo cual le pidió al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, “que se ponga del lado de la gente trabajadora de su tierra”.
“Le pido al Partido Popular, al señor Mañueco y a la consejera competente en esta materia, que se pongan manos a la obra, ya que tienen tiempo para exigirle a las empresas de su Comunidad que cumplan con la legalidad y que digan algo a este respecto”, abundó.
