Multa de 7.000 euros al mes a un banco por riesgo de fuego en un solar en Benavente

La entidad financiera desoye la orden de ejecución de limpieza de maleza en una finca de más de 8.400 metros cuadrados ubicada en la avenida Luis Morán

Solar en la avenida Luis Morán que ha motivado el expediente.

Solar en la avenida Luis Morán que ha motivado el expediente. / J. A. G.

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento ha iniciado un expediente de multas coercitivas dirigido contra el BBVA, propietario de un solar ubicado en la avenida Luis Morán, tras constatar que la parcela continúa sin limpiar pese a la orden de ejecución dictada meses atrás y al vencimiento del plazo otorgado para su cumplimiento.

El procedimiento se fundamenta en un bando municipal publicado en abril de 2025, que establecía un plazo de dos meses para que los propietarios de solares mantuvieran sus terrenos en condiciones adecuadas de limpieza, salubridad y armonía con el entorno urbano. El plazo concluyó el 11 de junio de 2025 sin que se realizara la actuación requerida.

Una denuncia del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil alertó posteriormente de la presencia de maleza con riesgo de incendio en el solar. A ello se sumó un informe técnico municipal emitido en agosto de 2025, que valoró el coste de la limpieza en 69.837,84 euros, impuestos incluidos, para una superficie catastral de 8.463 metros cuadrados.

Orden desoída

Pese a la orden de ejecución y al mes de plazo otorgado desde su notificación, el solar continuó sin limpiar, según los informes municipales. La entidad financiera presentó un escrito en diciembre de 2025 alegando que los trabajos habían comenzado, pero que la envergadura de la actuación impedía cumplir el plazo, solicitando una prórroga.

El Ayuntamiento rechazó la solicitud al considerar que el plazo estaba vencido y que no existía acreditación de que se hubieran iniciado los trabajos. Los informes de la Policía Local tampoco reflejan actividad alguna en el solar, lo que llevó al consistorio a descartar la ampliación del plazo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido incoar un expediente de multas coercitivas que podrán imponerse con periodicidad mensual hasta un máximo de diez. Cada una tendrá un importe de 6.983,78 euros, equivalente al 10% del coste estimado de las actuaciones necesarias para la limpieza del solar.

Las multas se mantendrán hasta que se ejecute por completo la orden municipal aunque la entidad financiera podrá presentar alegaciones o documentación justificativa en un periodo de audiencia de diez días a partir de la notificación. En caso de persistir el incumplimiento, el Ayuntamiento podrá recurrir a la ejecución subsidiaria, cuyo coste será repercutido íntegramente l banco. Tanto los gastos derivados de esta actuación como los de las multas coercitivas podrán exigirse mediante el procedimiento administrativo de apremio.

