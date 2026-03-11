Semana Santa
La Cofradía del Nazareno de Benavente quiere consolidar la recuperada procesión de la Dolorosa
Las obras previstas en la calle La Rúa obligan a las cofradías a estudiar alternativas para sus marchas procesionales
El sábado la hermandad de Jesús Nazareno presenta cartel y programa y habrá concierto con Luis Antonio Pedraza y otros músicos
La Cofradía de Jesús Nazareno de Benavente trabaja en los preparativos de la Semana Santa con el objetivo de consolidar la procesión del Viernes de Dolores o de la Dolorosa, recuperada el pasado año y que volverá a celebrarse el 27 de marzo. La intención de la hermandad es que esta cita, que abre el calendario procesional de la ciudad, "se afiance definitivamente dentro de la Semana Santa benaventana y esperamos que este año no llueva para poderla llevar a cabo en todo su esplendor", señaló el presidente de la cofradía, Francisco José Rebordinos.
Durante el desfile, el paso de la Virgen de los Dolores o también conocido como la "Dolorosa de Bobillo", obra del escultor valenciano Pío Mollar, será acompañado por todos los hermanos nazarenos ataviados en esta ocasión con capa castellana y portando velas. "Al tratarse de una procesión de noche vamos a enfatizar la iluminación y desde la cofradía hemos hecho velas que se repartirán entre los cofrades y también podrán adquirirse con un donativo de dos euros. Además, se pondrán a disposición de la gente pulseras por un euro y volveremos a repartir estampas con las dos imágenes de la cofradía como ya hicimos el pasado año".
Cambio de recorrido
Esta procesión será, además, la primera de la Semana Santa de Benavente en verse afectada por las obras en la calle La Rúa, lo que obligará a modificar el recorrido previsto. Inicialmente la procesión debía discurrir por esta calle La Rúa, pero ante la imposibilidad de hacerlo se está trabajando en un recorrido alternativo por la calle Herreros, con regreso por calle Carbajés y Los Francos. "Tenemos que revisar algunos aspectos técnicos como la altura del cableado en estas calles, antes de confirmar definitivamente el itinerario".
La Cofradía de Jesús Nazareno celebrará también su cita más tradicional, la Procesión del Encuentro del Viernes Santo, que tendrá lugar el 3 de abril a las ocho de la mañana. Al igual que la procesión del Viernes de Dolores, esta celebración se verá afectada por las obras en La Rúa. La previsión es que las imágenes de esta procesión discurran conjuntamente desde Santa María por la calle Herreros y accedan posteriormente a la Plaza Mayor por distintos puntos, donde tendrá lugar el tradicional encuentro.
Tras ese momento, el recorrido continuaría por Plaza Mayor, Encomienda y Hospital de San Juan, para regresar de nuevo por la calle Herreros.
Las imágenes volverán a salir a hombros de los cofrades. Además, la hermandad mantiene entre sus proyectos la restauración de las tallas, una actuación que finalmente se pospone al próximo año y que la cofradía prevé realizar con fondos propios, ya que las restauradoras no tenían disponibilidad para realizar los trabajos este año.
Programa de actos
Los actos organizados por la Cofradía de Jesús Nazareno comenzarán este sábado 14 de marzo con la presentación del cartel y de la programación propia en la Casa de Cultura La Encomienda. El acto incluirá además un concierto del grupo Ofretorio, integrado por Luis Antonio Pedraza junto al acordeonista Rubén Metralha y el músico Paulo Meirinhos.
Dentro del calendario previo, la cofradía celebrará su asamblea general el 20 de marzo. El 21 a las 17.00 horas tendrá lugar en el cementerio la oración por los hermanos difuntos. Y el triduo a Jesús Nazareno se desarrollará los días 25, 26 y 27 de marzo. La primera jornada se bendecirán e impondrán las medallas a los nuevos cofrades, que este año rondarán entre diez y doce. "Este año hemos visto un aumento de cofrades", señala Rebordinos. El último día del triduo concluirá con la procesión y un vino español que es la fiesta del Dulce Nombre de Jesús, una de las celebraciones propias de la cofradía.
La cofradía pide información sobre cómo se van a gestionar las ayudas de la declaración de Interés Turístico Regional
El presidente de la Cofradía de Jesús Nazareno, Francisco José Rebordinos, ha enviado una carta al presidente de la Junta Pro Semana Santa de Benavente para solicitar información sobre cómo se gestionarán las ayudas vinculadas a la reciente declaración de la Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Regional.
Rebordinos recuerda que la del Nazareno es una de las dos cofradías que no forman parte de la Junta Pro Semana Santa y que, a pesar de ello, la solicitud para la declaración se gestionó a través del Ayuntamiento "y nosotros formamos igualmente parte de esa declaración, somos parte de la Semana Santa de Benavente y aportamos nuestro trabajo al expediente que hizo posible esa declaración". Cree Rebordinos que "deberíamos igualmente participar de esas ayudas que llegan para la organización de la Semana Santa o al menos estar informados de cómo se gestionan, ya que somos parte activa de ella".
Según explica, la hermandad necesita apoyo para afrontar gastos como la contratación de bandas de música o la organización de actos.
