Multan con 400 euros a un vecino de Benavente por descuidar la atención de sus perros

El Ayuntamiento de Benavente ha iniciado procedimiento sancionador por una presunta infracción de la ordenanza municipal sobre animales de compañía, a raíz de una denuncia vecinal relacionada con dos perros alojados en una vivienda situada en el barrio Las Eras.

La actuación tiene como origen la comparecencia de un vecino en las dependencias de la Policía Local en noviembre del año pasado que informó sobre el estado de los dos perros y aportó fotografías "en las que se observa suciedad y excrementos". A partir de esta denuncia se emitió un informe policial y se puso en marcha la tramitación administrativa del caso.

Posteriormente, la técnica de sanidad municipal realizó una visita a un punto desde el que se podía observar la zona de alojamiento de los animales. En su informe hizo notar que "las condiciones observadas contradicen lo dispuesto en cuanto a las obligaciones de mantenerlos en adecuadas condiciones higiénico-sanitarias, y evitando que la tenencia de éstos genere molestias a terceros". La resolución recoge que se aprecia suciedad en el entorno y la existencia de excrementos en el área donde permanecen los perros.

Infracción grave

La presunta responsabilidad de los hechos se atribuye a la persona titular de los animales, y describe como hecho infractor "mantenerlos en instalaciones inadecuadas desde el punto de vista higiénico-sanitario y con dimensiones y características inapropiadas para su bienestar". Esta conducta se encuadra como infracción calificada de grave en la ordenanza municipal sobre animales de compañía, con un marco sancionador que va desde un mínimo de 150,25 euros hasta un máximo de 1.502,53 euros.

Dentro de ese margen, la propuesta de sanción formulada en el decreto fija una multa de 400 euros. La resolución indica que, de acuerdo con la normativa municipal y general de procedimiento sancionador, se aprecian "indicios racionales suficientes de una presunta infracción" y se acuerda formalmente el inicio del expediente sancionador, con nombramiento de instructora y secretaria para la tramitación del procedimiento.

El expediente sancionador reconoce el derecho del presunto infractor a reconocer la responsabilidad y acogerse al pago voluntario con reducción del 50% del importe de la multa dentro del plazo de diez días. La Ordenanza Cívica municipal contempla también la posibilidad de solicitar la condonación de la sanción a cambio de la realización de trabajos voluntarios en beneficio de la comunidad.