IU defiende habilitar más puestos de médicos residentes y destinar un 25% del presupuesto para la atención primaria

La candidatura de Izquierda Unida- Sumar- Los Verdes Equo, apuesta por destinar la financiación suficiente para contar con los profesionales necesarios y disponer de una sanidad pública y de calidad, apostando por la prevención en la salud, en el impulso de cribados y diagnóstico precoz, revisión del protocolo de cierre de camas, reestructurar los centros de atención continuada en el mundo rural y adaptarlos a los momentos de mayor población, incluir en la cartera de servicios la cobertura bucodental integral, habilitar más puestos de médicos residentes (MIR), mejorar las condiciones laborales, para que desarrollen su actividad de forma adecuada, destinar un 25% del presupuesto para la atención primaria y retornar a la dedicación exclusiva del personal sanitario de la sanidad pública.

“Estas medidas comprometidas en favor de lo público, son posibles en base a nuestra voluntad política y con una redistribución del presupuesto, añadiendo a este, el que está actualmente destinado a conciertos y externalizaciones sanitarias, pues es nuestro compromiso eliminar el negocio privado cuando se trata de derechos fundamentales”, explicó el candidato de Benavente, Jesús Nieto.

Estas propuestas las ha hecho la candidatura de IU- Sumar- Los Verdes Equo, encabezada por Miguel Ángel Viñas, a las puertas del hospital comarcal de Benavente “un continente sin contenido, otra promesa más incumplida del PP, lugar idóneo para hablar de la falta de sanidad”, señaló Nieto.

Desde IU piden a la ciudadanía que “abran los ojos y no voten a sus verdugos” y enumeró las cifras de las listas de espera en Benavente.

En Atención Primaria desde los 13 días a las tres semanas; y con los especialistas señaló:

En Especialidades:

En Traumatología: Preferente, 11 meses de espera; normal, 12 meses. Urología, a día de hoy no hay preferente, solamente urgencias y la espera normal, según IU, es de 20 meses. Oftalmología: Preferente, 4 meses; y no preferente, 16 meses. Endocrinología: antes, la media para recibir una cita era de 1 año, pero “a día de hoy y desde agosto de 2025, el servicio de Endocrinología no existe en Benavente, repito no existe y a día de hoy no hay fecha para restablecer el servicio”.

En cuanto a las pruebas diagnósticas:

Ecografía normal, 5 meses

Resonancia normal, 2 años

Resonancia preferente, 2 meses

Gastroscopia, entre 6 meses y 2 años

Colonoscopia, 18 meses a 2 años

“Con todos estos datos y cuando escuchamos al señor Mañueco hablando de fiscalidad cero, al menos es coherente entre lo que pretende recaudar y lo que ofrece a la ciudadanía que es nada”, señala Nieto y añade que “en la Consejería de Sanidad tienen dada la orden, para negar la derivación de cualquier paciente que lo requiera, a cualquier hospital del sistema público de salud, que esté fuera de la Comunidad Autónoma y así no hacerse cargo, como es su obligación, del coste del tratamiento”.