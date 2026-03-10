Un hombre y una mujer, heridos tras estrellarse su coche contra un animal en Pobladura del Valle

Un hombre y una mujer de 65 y 57 años, respectivamente, han resultado heridos por un accidente de tráfico tras impactar el turismo en el que viajaban contra un animal mientras circulaban por la autovía A-6 a la altura de Pobladura del Valle en sentido a Madrid. Ambos han estado conscientes en todo momento, si bien han sido trasladados en UVI móvil y ambulancia al hospital de Benavente al presentar heridas y dolores en el pecho.

El accidente de tráfico, localizado exactamente en el kilómetro 277, ocurrió cerca de las diez de la noche. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Guardia Civil de León, encargados de la vigilancia de este tramo, así como Emergencias Sanitarias, que envío una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Siniestros por fauna en Zamora

Los animales salvajes provocaron al año alrededor de 1.400 accidentes de tráfico en Zamora. La provincia es la cuarta provincia de Castilla y León, por detrás de Burgos, León y Soria, en cuanto a incidencia de la siniestralidad provocada por la fauna.

Por tipos de animales, el corzo es el máximo terror de la carretera. Este animal ha causado 6.524 accidentes en Castilla y León durante el año pasado, y generado 36 víctimas no mortales. Le sigue el jabalí con 3.414 accidentes y 34 víctimas. Muy a lo lejos se sitúa el ciervo, 657 siniestros y 3 víctimas y el zorro, con 424 y ninguna víctima.