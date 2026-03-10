García-Page: "Todo el mundo sabe dónde está Benavente: no es lo mismo estar en medio que estar en el centro”

El secretario general del PSOE de Castilla‑La Mancha y presidente autonómico, Emiliano García Page, ha destacado en Benavente el papel estratégico de la ciudad dentro del mapa nacional haciendo notar que “todo el mundo sabe dónde está Benavente” y “no es lo mismo estar en medio que estar en el centro”. El barón socialista ha utilizado este símil geográfico y político en un acto celebrado en el Parador Fernando II en apoyo a la candidata número 2 del PSOE por Zamora a las Cortes, la benaventana Patricia Martín, para subrayar lo que significa la oferta política del PSOE frente al “populismo” de Vox y de Santiago Abascal, que participa a estas horas en otro acto político en la ciudad.

García Page ha destacado la labor de los candidatos locales y la importancia de campañas centradas en propuestas concretas y con candidaturas jóvenes y ha defendido que las autonomías gestionan la mayor parte de los asuntos que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente la sanidad y las políticas sociales. En este sentido ha insistido en que “la salud es lo primero” y que este principio debe demostrarse con servicios, cartera asistencial y presupuesto.

García Page ha explicado que su vocación política nació de la política social, y ha defendido que el crecimiento económico debe traducirse en servicios públicos accesibles con una financiación autonómica que garantice recursos suficientes para sanidad, educación y prestaciones sociales.

La situación benaventana

El dirigente socialista ha comparado la situación de Castilla‑La Mancha con la de Castilla y León, destacando una visión compartida desde la centralidad y ha afirmado que su comunidad ha pasado de ser un territorio “de paso” a ocupar un papel central en el desarrollo del país. En esta línea se ha referido a Benavente.

"Uno pasaba por Castilla La Mancha si quería ir a Andalucía, si quería ir a Valencia, si quería ir a Portugal, pero que no es lo mismo estar en el medio que estar en el centro, que es un poco lo que puedo decir de Benavente. No es lo mismo estar en medio. Todo el mundo sabe dónde está Benavente que (es) estar en el centro. Yo creo que es evidente que aquí hemos tenido gestiones municipales brillantes. Creo que casi tendría que ser obligatorio para poder optar a algo en España haber pasado por la cuna municipal, por los ayuntamientos, porque se aprende la política de verdad, la política sincera, la política que no se puede esconder, no ni se puede disimular y que tiene que tener los pies en el suelo. Y yo que lo estoy viendo y a Carlos, que lo tengo por amigo desde hace mucho tiempo, a Carlos el alcalde de Soria, eh desde luego es un alcalde de los prototípicos", ha dicho.

Antidio Fagúndez, Emiliano García Page, y Patricia Martín, conversando en el Fernando II. / J. A. G.

García Page elogiado la gestión municipal como base de la política “real” y ha puesto como ejemplo la trayectoria del alcalde de Soria, Carlos Martínez, a quien ha definido como un referente de experiencia. Ha defendido que las campañas deben centrarse en propuestas y no en clichés.

El presidente castellanomanchego ha insistido en que los ciudadanos deben votar en función de lo que les interesa, y que los servicios públicos no son “prestaciones”, sino derechos, y ha avanzado que España contará en el futuro con una ley nacional que armonice los parámetros de la atención sanitaria.

García Page ha asegurado que Castilla‑La Mancha está preparada para ese escenario, con una gestión eficaz de los fondos europeos, que —según ha afirmado— se ejecutan prácticamente al 100% y en este contexto ha defendido un modelo de autonomía “incluyente” y optimista.

El dirigente socialista ha afirmado que ese clima de optimismo debería extenderse al conjunto del país y también a Castilla y León, donde el PSOE —ha dicho— está pidiendo una oportunidad para gobernar desde la moderación.

Coincidencia con Vox

A la Pregunta sobre la coincidencia con Abascal en Benavente y sobre la posibilidad de que pueda perder las elecciones dentro de un año con una alianza de PP y Vox en Castilla‑La Mancha García‑Page ha afirmado que partidos como Vox necesitan que todo vaya mal o que la gente crea que va mal para abrirse espacio político. Ha señalado que su gestión en Castilla‑La Mancha ha sido “exactamente lo contrario” de la realizada por María Dolores de Cospedal y ha advertido del “engaño” que, a su juicio, supone el mensaje populista.

El presidente autonómico ha defendido también la importancia de campañas constructivas, basadas en el sentido común, el trabajo y la honestidad, ha recordado que Castilla‑La Mancha es una tierra “muy conservadora”, pero que las mayorías socialistas se explican por la búsqueda ciudadana de soluciones realistas, y ha ubrayado que la política debe tomarse “en serio”, gestionando los intereses públicos con realismo antes que desde posiciones ideológicas: "no se trata de luchar contra PP o Vox, sino de que la ciudadanía valore los méritos del PSOE allí donde gobierna".

La lista más votada

También se ha referido a la propuesta del candidato socialista Carlos Martínez al PP para que gobierne en Castilla y León gobierne la lista más votada. García‑Page ha defendido que Carlos Martínez tiene criterio propio y ha rechazado encasillamientos internos recordando que la propuesta de que gobierne la lista más votada ha sido planteada históricamente por el Partido Popular. Por ello ha señalado que “ellos sabrán por qué ahora dicen otra cosa”.

De cualquier modo el presidente autonómico ha recordado que el PP no ha permitido gobernar a la lista más votada “donde ha podido”, y que es necesario que los partidos aclaren antes de las elecciones qué harán después. Así, ha subrayado que los ciudadanos tienen derecho a conocer los límites y compromisos de cada formación y ha añadido que, con Vox en el escenario político, resulta difícil que el PP pueda comprometerse a respetar la lista más votada.

García Page ha mantenido un encuentro y un coloquio con afiliados del PSOE. / J. A. G.

Por último, García‑Page ha lamentado profundamente el fallecimiento del periodista Raúl del Pozo, a quien ha definido como uno de los mejores escritores del país. Ha recordado su relación personal y el contacto mantenido en las últimas semanas, y ha destacado que era Medalla de Oro de Castilla‑La Mancha.

El presidente autonómico ha trasladado su condolencia a la familia y a los numerosos amigos del periodista, subrayando su capacidad para comunicar y la admiración que generaba tanto por su trayectoria como por su forma de expresarse.

Patricia Martín invoca el modelo de García Page

La candidata número 2 del PSOE por Zamora a las Cortes de Castilla y León, la benaventana Patricia Martín, ha apelado a los votantes progresistas a concentrar su voto en el Partido Socialista con el objetivo de propiciar un cambio político en la comunidad. Ha asegurado que el PSOE es “el único partido progresista que va a obtener representación en las Cortes” y que será el único con procuradores capaces de facilitar “que esta comunidad autónoma tenga un nuevo presidente con Carlos Martínez a la cabeza”.

Martín ha explicado que le unen lazos de sangre con Castilla-La Mancha, “concretamente con Navalcán en la provincia de Toledo”, y ha señalado que ha vivido “de primera mano las políticas” aplicadas allí durante los gobiernos de José Bono y Emiliano García Page, políticas que han sido “totalmente diferentes” a las que, a su juicio, se aplican en Castilla y León bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco.

En relación con la sanidad, Martín ha destacado la situación de la provincia de Zamora, que ha descrito como una de las más despobladas, y ha criticado el estado de la sanidad pública, subrayando que Castilla y León no cuenta con una ley contra la despoblación, a diferencia de Castilla-La Mancha, donde sí existe una norma específica. Ha presentado esta diferencia como un ejemplo de las distintas prioridades políticas entre ambas comunidades.

La candidata también ha recurrido a los datos demográficos para reforzar su comparativa. Ha señalado que Castilla-La Mancha ha ganado 500.000 habitantes en los últimos 20 años, mientras que Castilla y León ha perdido un cuarto de millón. Ha atribuido esta evolución a las políticas aplicadas en cada territorio, como la sanitaria, y ha señalado la situación del hospital comarcal de Benavente afirmando que el centro hospitalario cuenta con estructura, pero no con sanitarios, y que “ningún sanitario quiere venir a quedarse de verdad a Benavente”. Por ello ha denunciado que no se puede dar a luz en la ciudad y que “ya no funciona ni un quirófano”.

Otro momento del acto del PSOE en el Parador de Turismo. / J. A. G.

En materia de transportes, Martín ha criticado la gestión del Partido Popular y ha mencionado la estación de autobuses de Benavente, cuya reforma —según ha indicado— ha tardado más de una década en ejecutarse y ha quedado “mal”. La candidata ha enmarcado estos ejemplos en una crítica más amplia a los tiempos de ejecución de los proyectos de la Junta, asegurando que Castilla y León tarda más de diez años en ejecutar lo que proyecta, lo que, en su opinión, dificulta que la población permanezca en el territorio y contribuye a la despoblación.

Frente a estas políticas, Martín ha contrapuesto la gestión de los gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha. Ha afirmado que “todo lo que toca gobiernos socialistas, gobiernos progresistas, todo florece”, citando como ejemplo la gestión de Emiliano García Page.

Críticas a los "engaños" de Mañueco

Por su parte El secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha centrado sus críticas en las recientes declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha acusado de “venir a reírse de los zamoranos” tras anunciar hasta seis veces la puesta en marcha de la unidad de ictus, pese a que la provincia continúa registrando el mayor deterioro de la sanidad pública de Castilla y León. Según ha recordado, Zamora mantiene el récord de listas de espera, con más de 14.000 personas aguardando una cita, y sufre un déficit de profesionales sanitarios, con “un neurólogo y medio” para atender a una población especialmente envejecida.

Fagúndez también ha reprochado a Mañueco sus palabras en la localidad de Toro sobre el campamento militar de Montelarreina, donde el Gobierno de España y el Ejército de Tierra están ejecutando una inversión cercana a los 200 millones de euros. Ha subrayado que la llegada prevista de más de 1.000 familias militares exige la implicación de la Junta, responsable de vivienda pública, transporte y educación. El dirigente socialista ha recordado que llevan tres años reclamando viviendas públicas, escuelas infantiles de 0 a 3 años y un nuevo centro de salud para garantizar que los militares puedan establecerse en la provincia, y ha criticado que Mañueco se haya limitado a afirmar que “si los zamoranos necesitan algo, que lo pidan”.

El parlamentario ha apelado al voto progresista para concentrarlo en el Partido Socialista, al que ha definido como la única fuerza progresista con opciones reales de obtener representación en las Cortes de Castilla y León por la provincia. Ha defendido que solo así se podrá propiciar un cambio político en la comunidad y ha señalado a Carlos Martínez como el candidato capaz de ofrecer “un futuro y una esperanza” para Zamora y para el conjunto del territorio autonómico.