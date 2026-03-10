Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Exhibición de la Guardia Civil en Benavente: De drones con cámara térmica a perros rastreadores

Unidades especializadas como Pegaso, el grupo cinológico, Tráfico y Seprona participan en una jornada del Plan Director con exhibiciones y actividades para los alumnos del Virgen de la Vega

Despliegue de medios de la Guardia Civil ante escolares de Benavente

Eva Ponte

Los alumnos del Colegio Virgen de la Vega de Benavente han conocido de cerca el trabajo de diferentes unidades de la Guardia Civil en una jornada divulgativa en la que no han faltado drones, perros adiestrados y vehículos oficiales. La actividad forma parte del Plan Director que el cuerpo desarrolla en los centros educativos para acercar su labor a los más jóvenes.

Este martes los escolares pudieron asistir a varias demostraciones prácticas protagonizadas por distintas especialidades de la comandancia. Entre ellas, el equipo Pegaso explicó cómo trabaja en el control del espacio aéreo y en la supervisión del uso de drones en la provincia.

Los agentes detallaron que esta unidad se encarga de vigilar todo lo relacionado con la aviación ligera, aeródromos o aeroclubes, además de gestionar las comunicaciones de vuelo de drones que realizan particulares o profesionales. Cada operación debe notificarse previamente para comprobar que puede llevarse a cabo con seguridad y sin interferir con otros medios aéreos o con eventos multitudinarios.

El equipo Pegaso muestra uno de los drones de los operativos.

El equipo Pegaso muestra uno de los drones de los operativos. / E. P.

Además del control administrativo, los drones se utilizan también en labores operativas. Con estos dispositivos pueden realizar reportajes fotográficos para otras unidades o colaborar en investigaciones y accidentes. Uno de los aparatos cuenta con cámara térmica, lo que permite intervenir en la búsqueda de personas desaparecidas durante la noche.

En estas operaciones, los agentes pueden incorporar distintos accesorios al dron, como focos de gran potencia o altavoces que permiten comunicarse con la persona localizada desde el aire para tranquilizarla mientras llegan los equipos de rescate.

El equipo Pegaso con uno de los drones.

El equipo Pegaso con uno de los drones. / E. P.

Grupo cinológico

Otra de las exhibiciones que más llamó la atención de los alumnos fue la protagonizada por el grupo cinológico. Los agentes explicaron el extraordinario potencial del olfato de los perros, capaz de detectar olores entre 30.000 y 40.000 veces mejor que los humanos.

En la provincia, estos equipos trabajan principalmente en la búsqueda de personas desaparecidas con vida, aunque también existen perros especializados en localizar dinero, drogas o cebos envenenados. Durante la demostración, uno de los perros, Aquiles, mostró cómo localiza su juguete en cuestión de segundos siguiendo el rastro del olor.

El grupo cinológico durante la exhibición.

El grupo cinológico durante la exhibición. / E. P.

Los agentes explicaron que el adiestramiento se basa únicamente en el refuerzo positivo y el juego. «A los perros, para adiestrarlos, no se les maltrata ni se les riñe; solo se trabaja en positivo», indicaron durante la actividad, en la que también participó Uri, otro perro especializado en la búsqueda de personas; Samir, un pastor belga especializado en la detección de veneno; y otro perro especializado en la detección de dinero.

Servicio de Tráfico

La jornada incluyó además la presencia de efectivos del servicio de Tráfico y del Seprona, que acudieron con motos y vehículos oficiales para que los alumnos más pequeños pudieran subirse y conocer de cerca el material con el que trabajan los agentes.

Agentes del departamento de Tráfico.

Agentes del departamento de Tráfico. / E. P.

El teniente Ramón Palacios destacó que este tipo de iniciativas buscan acercar la labor del cuerpo a los escolares. «Traemos las cosas que tenemos en la comandancia, los drones o los perros, que al final es lo que más gusta», explicó. «Es un modo de acercar la figura de la Guardia Civil a los niños y que conozcan cómo trabajamos».

Estas actividades se enmarcan en el Plan Director que la Guardia Civil desarrolla durante todo el curso en los centros educativos, con charlas y acciones formativas sobre temas como el acoso escolar, el uso de drogas o la seguridad en internet, además de jornadas divulgativas como la celebrada en el colegio benaventano. La pasada semana estuvieron también en los centros de Los Salados y San Isidro.

TEMAS

Exhibición de la Guardia Civil en Benavente: De drones con cámara térmica a perros rastreadores

Abascal se da un baño de masas en Benavente y advierte a Mañueco que "no tenemos ninguna obligación histórica con el PP"

García-Page: "Todo el mundo sabe dónde está Benavente: no es lo mismo estar en medio que estar en el centro"

Elecciones Autonómicas: IU defiende más puestos de médicos residentes y destinar un 25% del presupuesto para la atención primaria

Un hombre y una mujer, heridos tras estrellarse su coche contra un animal en Pobladura del Valle

Multan con 400 euros a un vecino de Benavente por descuidar la atención de sus perros

