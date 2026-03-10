Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abascal se da un baño de masas en Benavente y advierte a Mañueco que "no tenemos ninguna obligación histórica con el PP"

El presidente de Vox pide el voto para el "cambio de rumbo" en Castilla y León y asegura que las negociaciones serán "medida a medida, con presupuesto y garantías de cumplimiento"

Abascal en Benavente

Abascal en Benavente

Eva Ponte / Alejandro García Benito

Eva Ponte

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado este martes en Benavente en el marco de la campaña autonómica de Castilla y León para apoyar a la candidatura del partido a las Cortes y ha sido contundente a la hora de hablar de pactos. Abascal ha advertido al PP que “no somos el coche escoba del PP que vamos recogiendo a los decepcionados y que tenemos algún tipo de obligación histórica a entregarles los votos sin ningún tipo de cambio de rumbo y de políticas de gobierno. Y eso no va a ocurrir nunca”. Señaló.

Asegura que “vamos a negociar como adultos. Medida a medida, con presupuestos para cada una de las medidas, con plazos de cumplimiento y con garantías de cumplimiento, porque no son de fiar y nos lo han demostrado y por eso tuvimos que abandonar los gobiernos regionales de toda España y de Castilla y León porque el Partido Popular nos mintió”, añadió.

Simpatizantes de Vox en la Plaza Mayor de Benavente en la tarde de ayer.

Simpatizantes de Vox en la Plaza Mayor de Benavente en la tarde de ayer. / E. P.

Abascal pidió el voto en Castilla y León y en España para los que “quieran un cambio de rumbo, los que quieran que hagamos valer sus preocupaciones, sus intereses, que defendamos el campo, la ganadería, la agricultura, la seguridad en las calles, la reindustrialización, la soberanía de España, la unidad nacional, el interés nacional, la protección de los menores en las escuelas. Los que quieran esas cosas pueden confiar en nosotros y nosotros tendremos negociaciones duras y las haremos valer”.

El presidente de Vox señala que "no hay ninguna posibilidad de que la izquierda gobierne en Castilla y León. No hay ninguna posibilidad de que el Partido Socialista con el candidato Soria y el resto de izquierda, que creo que va a desaparecer del Parlamento, logren sumar una mayoría en Castilla y León. Por lo tanto, decir eso a la gente (en referencia al PP) es estafar a la gente y es asustar a la gente gratuitamente", señala.

Santiago Abascal junto a Marisa Calvo en la Plaza Mayor de Benavente.

Santiago Abascal junto a Marisa Calvo en la Plaza Mayor de Benavente. / E. P.

Además, insistió en que Vox no pactará con el PSOE y negó cualquier colaboración con el gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de corrupción y de impulsar políticas que, según dijo, perjudican a España. También criticó la gestión de la inmigración, las políticas económicas y fiscales, y lo que calificó como acuerdos entre PP y PSOE en distintas instituciones.

Abascal defendió propuestas centradas en mejorar el acceso a la vivienda, reducir el coste de la energía, garantizar salarios dignos, aliviar la carga fiscal a autónomos y apoyar al sector agrario. Concluyó apelando al “sentido común” y animando a los asistentes a movilizarse y convencer a personas indecisas para lograr un mayor apoyo electoral a Vox.

Abascal durante su mitin en Benavente.

Abascal durante su mitin en Benavente. / E. P.

Un hombre y una mujer, heridos tras estrellarse su coche contra un animal en Pobladura del Valle

