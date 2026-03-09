Morales de Valverde aprueba proyectos de pavimentación por más de 35.000 euros

El Ayuntamiento de Morales de Valverde ha aprobado inicialmente dos proyectos de pavimentación en el municipio. El primero de los documentos es el del proyecto de pavimentación en Morales de Valverde, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Carlos Andrés García que cuenta con un presupuesto de 20.080,19 euros, a los que se suman 4.216,84 euros de IVA, lo que eleva el presupuesto de ejecución por contrata hasta los 24.297,03 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento también ha aprobado inicialmente el proyecto de pavimentación en San Pedro de Zamudia, igualmente redactado por el mismo técnico. En este caso, el presupuesto asciende a 8.871,71 euros, más 1.863,07 euros de IVA, lo que supone un total de 10.734,78 euros de presupuesto de ejecución por contrata.