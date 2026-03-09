Legionarios romanos marchan por la antigua calzada para poner en valor el patrimonio de Vidriales

Santibáñez de Vidriales acoge el próximo sábado 14 una jornada dedicada a la divulgación histórica y arqueológica con motivo de la "XVII Marcha Invernal" organizada por la asociación cultural Hispania Romana y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento. La actividad recorrerá un tramo de la antigua vía romana XVII, conocida como Item a Bracara Asturicam, que unía Asturica Augusta (Astorga) con Bracara Augusta (actual Braga, en Portugal).

La marcha tiene como objetivo poner en valor el patrimonio arqueológico de la zona, especialmente tras los incendios registrados el pasado año. La salida está prevista a las 10 horas desde la calzada romana, para recorrer parte de este histórico itinerario hasta el entorno del campamento romano de Petavonium, en Rosinos.

La llegada al enclave está prevista alrededor de las 13.30 horas, momento en el que se ofrecerá una explicación sobre la equipación de los legionarios, la estructura de las legiones romanas y la construcción de los campamentos militares. Después los participantes regresarán a Santibáñez de Vidriales.

Continuarán las actividades con dos conferencias abiertas al público que se celebrarán en el salón de actos del albergue municipal. A las 18 horas dedicada a la indumentaria romana, tanto civil como militar. A continuación, a las 18.40 horas, se abordará el tema de la superstición y la religión no oficial en la antigua Roma.

La marcha es una actividad de carácter experimental que no está abierta a la participación pero la iniciativa permitirá, no obstante, acercar al público distintos aspectos de la vida y la cultura del mundo romano.