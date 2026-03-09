Castrogonzalo da marcha atrás a su ordenanza del cementerio que quería beneficiar a los vecinos, tras el rechazo de la normativa

El pleno municipal del Ayuntamiento de Castrogonzalo ha aprobado por unanimidad la derogación de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la tasa por la prestación del servicio de cementerio municipal, después de que la normativa autonómica impida aplicar el sistema de bonificaciones que contemplaba el texto aprobado a finales del pasado año. También se deroga la ordenanza del cementerio.

La derogación se ha publicado este 9 de marzo con carácter provisional, iniciando así el procedimiento administrativo correspondiente. La ordenanza había sido aprobada definitivamente el 10 de diciembre de 2025 al no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública. Entre sus disposiciones incluía una bonificación del 75 % en la cuota de la tasa para las personas nacidas y residentes en el municipio.

El texto regulaba además las tarifas por concesión de espacios en el cementerio municipal durante un periodo de 75 años, fijando un coste de 700 euros para nichos, 200 euros para columbarios y 2.000 euros para sepulturas. También establecía las tasas por cambios o transmisiones de titularidad, que oscilaban entre 15 y 50 euros según el tipo de concesión.

El alcalde de Castrogonzalo, Gonzalo García, explica que la derogación responde a la imposibilidad legal de aplicar ese sistema de bonificaciones. "Era una ordenanza que habíamos sacado para el cementerio, pero que no se puede llevar a cabo porque la normativa autonómica no nos lo aprueba", señala.

Según explica el regidor, la intención del equipo de gobierno era beneficiar a los vecinos del municipio frente a quienes mantienen únicamente una propiedad en el pueblo. "Desde la corporación lo que queríamos era favorecer un poco a los que somos los vecinos, pero la legislación no permite establecer diferencias en las tasas municipales en función del origen o lugar de residencia". n