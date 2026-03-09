Benavente se suma a la solidaridad y apoyo por el Día de la Personas Desaparecidas sin Causa Aparente

El Ayuntamiento de Benavente informa que, con motivo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha realizado una declaración institucional recordando a los que nos faltan y recordando a aquellas personas que siguen buscando y esperando. Una declaración institucional a la que se han sumado los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida.

El Ayuntamiento de Benavente, con motivo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, expresa su solidaridad y cercanía con todas las familias que atraviesan la incertidumbre y el dolor de la desaparición de sus seres queridos.

"Esta jornada nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la dignidad, los derechos y la memoria de quienes desaparecen, así como de acompañar a quienes sufren su ausencia. La desaparición de una persona sin explicación causa un profundo impacto en la vida familiar y comunitaria, y exige la atención, el compromiso y la colaboración de todas las instituciones y de la sociedad en general".