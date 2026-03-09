Institucional
Benavente se suma a la solidaridad y apoyo por el Día de la Personas Desaparecidas sin Causa Aparente
El Ayuntamiento muestra su cercanía con todas las familias que atraviesan la incertidumbre y el dolor de la desaparición de sus seres queridos
El Ayuntamiento de Benavente informa que, con motivo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha realizado una declaración institucional recordando a los que nos faltan y recordando a aquellas personas que siguen buscando y esperando. Una declaración institucional a la que se han sumado los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida.
El Ayuntamiento de Benavente, con motivo del Día de las personas desaparecidas sin causa aparente, expresa su solidaridad y cercanía con todas las familias que atraviesan la incertidumbre y el dolor de la desaparición de sus seres queridos.
"Esta jornada nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger la dignidad, los derechos y la memoria de quienes desaparecen, así como de acompañar a quienes sufren su ausencia. La desaparición de una persona sin explicación causa un profundo impacto en la vida familiar y comunitaria, y exige la atención, el compromiso y la colaboración de todas las instituciones y de la sociedad en general".
