"La Selva" de Teloncillo Teatro ilusiona y emociona a los más pequeños en Benavente

El Teatro Reina Sofía de Benavente ha vuelto a apostar por la puesta en escena y la sensibilidad de Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego, Teloncillo Teatro, para presentar a los más pequeños historias llenas de ilusión. Inspirado en el universo poético de El Principito, ‘La selva’ ha sido la obra propuesta por el Ayuntamiento de Benavente para los pequeños desde los seis meses para la mañana de este domingo y se han agotado todas las entradas de las dos sesiones presentadas.

El espectáculo invita a levantar el ala del sombrero y descubrir un mundo lleno de animales, colores y sonidos, despertando la imaginación de los más pequeños. A través de un viaje sensorial por África, Asia o América, el público ha podido acercarse a cebras imposibles, jirafas curiosas, cocodrilos sorprendentes y otros animales que han ido apareciendo y desapareciendo de lugares inesperados como una chistera o un cajón.

Teloncillo Teatro en el Reina Sofía de Benavente. / E. P.

El espectáculo propone preguntas, juegos visuales y situaciones que fomentan la curiosidad, la observación y la participación, creando un ambiente cercano y mágico pensado especialmente para bebés y niños de corta edad. Los niños y niñas participantes y sus acompañantes han disfrutado de algo más de media hora de teatro.