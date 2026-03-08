El PSOE de Benavente ante el 8M: "No se lucha por ser más, se lucha por ser igual"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el PSOE de Benavente se une a la celebración de este 8M de 2026 con una idea muy clara: “ante las desigualdades no cabe ser neutral, no cabe mirar para otro lado, no caben acciones improvisadas en la que todo vale”. Desde el PSOE de Benavente hacen un llamamiento a la participación de la ciudadanía y manifiestan su compromiso de estar presentes en las actividades programadas por el Equipo de Gobierno en este 8M. "Un compromiso que ha de entenderse como un ejercicio de responsabilidad política, pues en esta materia no debe haber espacio para el desencuentro".

De la programación municipal de este 8M los socialistas ponen en valor la aportación de la asociación Cine-club Fetiche y señala que echa en falta actividades municipales con mayor arraigo ciudadano y compromiso institucional. "Nos encontramos otra vez más con una programación poco pensada, sin alma, en la que “parece servir todo si sirve para salir del paso”. Y piden al equipo de Gobierno que revisen el Plan de Igualdad, que también los populares aprobaron cuando eran oposición "y empiecen a desarrollarlo antes de que se les acabe el tiempo".

El PSOE aboga por la "coherencia, compromiso y unidad de acción en un 8M" y expose 8 significados y 8 motivos: