El PSOE de Benavente ante el 8M: "No se lucha por ser más, se lucha por ser igual"
Pide al Equipo de Gobierno de PP y Vox que revisen el Plan de Igualdad y empiecen a desarrollarlo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el PSOE de Benavente se une a la celebración de este 8M de 2026 con una idea muy clara: “ante las desigualdades no cabe ser neutral, no cabe mirar para otro lado, no caben acciones improvisadas en la que todo vale”. Desde el PSOE de Benavente hacen un llamamiento a la participación de la ciudadanía y manifiestan su compromiso de estar presentes en las actividades programadas por el Equipo de Gobierno en este 8M. "Un compromiso que ha de entenderse como un ejercicio de responsabilidad política, pues en esta materia no debe haber espacio para el desencuentro".
De la programación municipal de este 8M los socialistas ponen en valor la aportación de la asociación Cine-club Fetiche y señala que echa en falta actividades municipales con mayor arraigo ciudadano y compromiso institucional. "Nos encontramos otra vez más con una programación poco pensada, sin alma, en la que “parece servir todo si sirve para salir del paso”. Y piden al equipo de Gobierno que revisen el Plan de Igualdad, que también los populares aprobaron cuando eran oposición "y empiecen a desarrollarlo antes de que se les acabe el tiempo".
El PSOE aboga por la "coherencia, compromiso y unidad de acción en un 8M" y expose 8 significados y 8 motivos:
- Celebrar. Valorar y afianzar los avances producidos en materia de justicia e igualdad de derechos, sin olvidar que los derechos son reversibles: que se puede perder en poco tiempo lo que ha costado años y años de lucha conseguir.
- Reivindicar. Porque quedando necesidades pendientes de atender y objetivos pendientes de conseguir, hemos de recordar que históricamente las conquistas de derechos en materia de igualdad se han logrado, en buena medida, a través de la reivindicación y de la lucha.
- Agradecer y reconocer el papel de las mujeres, por lo que históricamente han sido y han hecho en un escenario de cultura machista y patriarcal.
- Reconocer el papel de la mujer rural, por su protagonismo en el mantenimiento y cultivo y de las tradiciones y la cultura rural. Y un recuerdo especial a colectivos vulnerables de mujeres en situaciones de discriminación múltiple: por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta o tener una determinada edad.
- Denunciar y rechazar esa filosofía política que interesadamente quiere reducir el feminismo y la violencia machista a ideología de género y criminalizar el movimiento feminista.
- Reactivar el pensamiento crítico, para estar alerta ante esta especie de “tontuna colectiva” que no es casual, en la que alguien mueve los hilos para que así sea. Pensar críticamente para cuestionar lo que ocurre a nuestro alrededor, para ser autónomas en el pensar, personas con criterio que no permiten que nadie les viva la vida que les pertenece.
- Reconocer y apoyar el movimiento feminista, un movimiento político y social que ha estado a la vanguardia de la mayoría de los avances y conquistas sociales de las mujeres. "Recordamos a las derechas de diferentes intensidades (derechas, derechas extremas y extremas derechas) que ser feminista sólo significa estar a favor de que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. ¡Sólo eso y nada menos que eso!. No se lucha por “ser más”, se lucha por “ser igual”".
- Reivindicar más democracia porque sin igualdad, no existe una democracia real
