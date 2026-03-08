La Coral Benaventana abre con música sacra la antesala de la Semana Santa

La música sacra abrió en la noche de este domingo la programación previa a la Semana Santa en Iglesia de Santa María la Mayor de Benavente con el Preámbulo Musical ofrecido por la Coral Benaventana, una cita organizada por la Junta Pro Semana Santa de Benavente que marca el inicio de los actos culturales que preceden a los días de la Pasión.

Bajo la dirección de José Saldo, la coral interpretó un repertorio de música sacra y piezas de profunda carga espiritual, entre las que destacó la selección de “Las siete palabras” sobre corales de Johann Sebastian Bach, con los fragmentos Pater, dimitte illis, Hodie mecum eris in paraíso y Ecce Mater Tua.

La Coral Benavente en el coro de Santa María. / E. P.

El programa se completó con otras composiciones emblemáticas del repertorio coral religioso como Signore delle cime, de Giuseppe De Marzi; Anima Christi, de Gioachino Rossini; y varios fragmentos del Requiem de Gabriel Fauré —Pie Jesu, Libera me e In Paradisum—, además de la obra Dextera Domini, de Kersch Farenc.

La actuación contó además con la participación de los solistas María José Martínez y Ángel Rubio Calzada, que acompañaron a la formación coral en algunas de las piezas interpretadas.

La Coral Benaventana durante el Preámbulo Musical. / E. P.

El concierto ha servido como primer acto de una programación cultural impulsada por la Junta Pro Semana Santa de Benavente que, en las semanas previas a las procesiones, incluye diferentes actividades musicales y culturales vinculadas a la tradición de estas fechas.