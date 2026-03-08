Compromiso de Benavente por la igualdad real, el Ayuntamiento se une a la Declaración Institucional por el 8M

El Ayuntamiento de Benavente informa que, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha realizado una declaración institucional reivindicando el papel de las instituciones para conseguir una igualdad real.

Una declaración institucional a la que se han sumado los grupos municipales del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español e Izquierda Unida y que en esta edición comparte el lema "Para todas las mujeres y niñas: Derechos, igualdad y empoderamiento”. Señalan desde la administración municipal que "desde las instituciones públicas tenemos la responsabilidad de seguir impulsando políticas que promuevan la igualdad de oportunidades, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la eliminación de cualquier forma de discriminación y la erradicación de la violencia contra las mujeres".

El Ayuntamiento de Benavente quiere reconocer especialmente "el papel de las mujeres de nuestro municipio, su contribución al desarrollo social, cultural y económico de nuestra comunidad, así como su participación activa en la vida pública, asociativa y vecinal".

En este día 8 de marzo de 2026, la FEMP acuerda:

En la declaración de la FEMP se recogen estos acuerdos

• Reafirmar su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres basada en la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades, pilares de una sociedad libre y democrática, y la lucha contra los movimientos antigénero, que ponen en riesgo los avances en materia de igualdad.

• Reiterar la condena de cualquier forma de violencia contra las mujeres, (física, psicológica, sexual, digital, vicaria, etc.) y de las situaciones de explotación vinculadas a la prostitución y a la trata de seres humanos, así como el apoyo a las víctimas, impulsando acciones de prevención, sensibilización, atención y coordinación desde el ámbito local.

• Promover, en colaboración con los agentes sociales y en el marco de las competencias locales, iniciativas que favorezcan el empleo digno, la reducción de la temporalidad y la parcialidad involuntaria, y la eliminación de la brecha salarial, especialmente en aquellos sectores altamente feminizados.

• Invitar a integrar, de manera transversal e interseccional el principio de igualdad y no discriminación en las políticas públicas locales, reforzando la eficacia, la transparencia y la responsabilidad de las actuaciones públicas.

• Reivindicar la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente, estable y finalista para el desarrollo de políticas de igualdad, prevención de la violencia y atención integral a las víctimas, asegurando que dichas actuaciones no queden supeditadas a coyunturas económicas ni a desigualdades territoriales.

• Comprometerse a impulsar y recomendar a los ayuntamientos la aprobación de protocolos frente al acoso sexual, así como el fomento de espacios seguros para las mujeres.

• Denunciar el negacionismo de la desigualdad y de la violencia machista, que daña de forma sustancial la percepción de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad plena, y reafirmar el rechazo frontal a la violencia estructural que padecen las mujeres.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres exige no solo la eliminación de la discriminación formal, sino también la garantía de condiciones materiales que permitan el ejercicio real de los derechos. Ello requiere políticas públicas activas, orientadas a reducir desigualdades y a fortalecer la cohesión social en nuestros municipios y provincias.