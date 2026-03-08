Castrogonzalo encara la reorganización de su polígono para impulsar su crecimiento industrial

El Ayuntamiento de Castrogonzalo ha iniciado los trámites para materializar un proyecto de desarrollo que la localidad llevaba años esperando. Según explica el alcalde, Gonzalo García, la iniciativa se enmarca dentro del Plan Territorial de Fomento , gestionado por la Junta de Castilla y León, y supone un impulso estratégico para toda la comarca. En concreto es el Plan de Tierra de Campos aprobado en noviembre de 2024 para 30 localidades.

"Esto va a ir para adelante muy en serio. Lo que estamos haciendo ahora es reorganizar el polígono dentro del plan regional, y pronto tendremos reuniones con Somacyl y el consejero de Industria para definir qué acciones vamos a llevar a cabo con los propietarios actuales y qué línea de terrenos se utilizará para los primeros proyectos", detalla García.

El alcalde subraya que estar incluido en el Plan Territorial permitirá evitar años de paralización por normativas urbanísticas, un problema que durante décadas retrasó el desarrollo del polígono. "Antes teníamos mucho miedo de meternos con las normas porque eso podía paralizar todo durante dos años. La ventaja ahora es que la Junta lo gestiona todo y eso nos permite empezar ya", explica.

García apunta que, aunque el Ayuntamiento no posee terrenos, la reorganización permitirá optimizar el espacio existente, agrupar a las empresas y sentar las bases para futuras ampliaciones. "Vamos a conseguir un polígono mucho mejor y más funcional para todos", señala.

El proyecto busca transformar lo que hasta ahora es una agrupación desordenada de empresas en un polígono industrial consolidado. Según el alcalde, durante los últimos 20 años se construyeron parcelas sin un plan claro, con costes sobredimensionados que favorecieron solo a grandes inversores. Ahora, gracias al plan regional, se puede empezar de forma ordenada, con visión de futuro y beneficio para toda la comarca.

"Este proyecto es fundamental para la comarca. Si funciona en Castrogonzalo, tendrá repercusión para toda la zona. Tenemos un gran futuro por delante", asegura García, que añade que la prioridad inmediata es coordinar con los propietarios actuales, definir la línea de actuación para la reorganización y preparar la primera fase de ampliación.

El alcalde hace hincapié en que las reuniones en curso con Somacyl y la Junta buscan agilizar la planificación, identificar los terrenos más adecuados y asegurar que las actuaciones respondan a las necesidades de las empresas. "Lo primero es agrupar todo lo que hay y acondicionar los terrenos existentes".

Con estas medidas, Castrogonzalo aspira a consolidar su polígono industrial, atraer nuevas inversiones y generar empleo, dentro del Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, según explica el alcalde. Este plan está diseñado para impulsar la industrialización en áreas rurales de la comarca y coordinar la colaboración entre Junta, corporaciones locales y agentes económicos y sociales.