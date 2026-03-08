8M en Benavente: Cultura y deporte para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Iniciativas culturales, deporte o actividades participativas forman parte de la programación municipal organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra este 8 de marzo con el fin de visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos.

La agenda comenzó el pasado jueves con la charla "Cuidarse no es un lujo: salud mental y mujer", impartida por Ana Isabel Gómez en la sala Curtis Garland de la Biblioteca Municipal de Benavente. La sesión, que apenas contó con asistentes, reivindicó la atención a la salud mental desde una perspectiva de género y subrayó el autocuidado como una necesidad, no un lujo.

Charla impartida por Ana Isabel Gómez. / A. B.

Las iniciativas municipales han continuado hasta la jornada de hoy. De modo que el viernes el Teatro Reina Sofía acogió la Gala del Deporte de Benavente (GADEBE), donde se reconocieron trayectorias deportivas y se presentó el libro "Las mujeres salmón", de la periodista Patricia Cazón. La obra recopila historias de mujeres que han abierto camino en el deporte y reflexiona sobre los avances y dificultades en su participación.

Patricia Cazón durante la GADEBE. / E. P.

Durante su discurso también la alcaldesa puso en valor la participación de las mujeres en las distintas disciplinas deportivas, en el avance hacia la igualdad.

Curso de defensa personal. / E. P.

Más iniciativas para el fin de semana. Este sábado, la programación ha ofrecido actividades para todos los públicos. Por la mañana, el Pabellón Fernando II ha acogido un curso de defensa personal dirigido a mujeres, que continuará este domingo, mientras que el Punto Joven de Benavente ha recibido al público infantil con el taller "El reto de la arquitectura", que acerca la arquitectura a los niños y niñas participantes rompiendo estereotipos relacionados con el género.

Taller en el Punto Joven. / E. P.

Además, la sala de exposiciones del Centro Cultural Soledad González ha sido escenario de la conferencia "Ellas y los libros", a cargo de Daniel Blanco. A través de anécdotas históricas, la charla muestra cómo las mujeres conquistaron el acceso a la lectura, un hábito que hoy practican mayoritariamente.

Daniel Blanco, durante la charla en Casa Solita. | A. B.

La "Carrera nocturna de la Mujer" recorrió el centro de la ciudad, con salida en la Plaza Mayor y la participación de un centenar de personas que se animaron a hacer corriendo o andando un trayecto de tres kilómetros. La carrera ha contado con los integrantes del Club Benavente Atletismo.

Preparados para iniciar el recorrido de la carrera nocturna. / E. P.

Para este domingo día 8 está previsto el monólogo ‘Curvy’ a cargo de Eva Cabezas, en el Teatro Reina Sofía desde las 18:30 horas. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo. Y la última actividad programada por el Ayuntamiento de Benavente será el martes, día 10, la proyección de la película ‘El sendero azul’ en los Multicines Benavente. Esta proyección, a las 21 horas, se enmarca dentro del ciclo de cine de ‘Cine Club Fetiche’ y está subvencionada por el Ayuntamiento de Benavente con motivo del Día Internacional de la Mujer. No hay previstos actos reivindicativos programados.