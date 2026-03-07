“La Ruta de los Saberes” convierte Benavente en un aula al aire libre

"La Ruta de los Saberes" es el nombre de la actividad realizada esta semana por el alumnado de Secundaria y Bachillerato del IES Los Sauces en Benavente. La iniciativa se incluye en el proyecto de innovación educativa y en ella han diseñado y dinamizado diferentes paradas por el casco histórico de Benavente para el alumnado de 6º de Primaria de tres colegios públicos de la ciudad, Las Eras, Buenos Aires y Fernando II.

El alumnado ante la portada de los Reyes, en San Juan del Mercado de Benavente. / .

De modo que a través de propuestas relacionadas con Biología, ámbito científico, Matemáticas, Lengua, Geografía e Historia, Música, Filosofía y Religión, los estudiantes han acercado de forma dinámica y participativa el patrimonio, la historia y las tradiciones de nuestra ciudad. La jornada realizada ha sido "muy enriquecedora, divertida y entrañable, basada en el aprendizaje entre iguales y en la colaboración entre centros educativos", según explican desde este instituto benaventano.

Un grupo en el patio del Hospital de la Piedad de Benavente. / .

Desde el IES expresan su "agradecimiento al Ayuntamiento de Benavente por permitirnos tener acceso al Hospital de la Piedad y también al sacerdote Franciso Ortega Vicente por permitirnos el acceso a las parroquias de San Juan del Mercado y Santa María para esta iniciativa", explican.