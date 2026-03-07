"El reto ahora es consolidar la proyección exterior para avanzar en el reconocimiento nacional"

Se cumple un año desde que la Semana Santa se celebró por primera vez como Fiesta de Interés Turístico Regional. ¿Qué ha supuesto para la Semana Santa este reconocimiento?

Ha sido un reconocimiento muy importante al trabajo de muchas generaciones de cofrades. Durante años se ha trabajado con constancia para poner en valor nuestra Semana Santa y esta distinción confirma que lo que aquí vivimos tiene un interés cultural, patrimonial y devocional que trasciende el ámbito local. Pero, además, lo entendemos como un punto de partida para seguir creciendo.

¿Se han cumplido las expectativas que tenían cuando hablaban de mayor proyección y visitantes?

Sí hemos notado una mayor proyección. Cada vez hay más personas que se interesan por nuestra Semana Santa y que se acercan a conocerla. El alcance de nuestros impactos mediáticos es cada vez mayor a nivel de redes sociales. Nos visualizan más personas y nos siguen más. El año pasado conseguimos una 20.000 visualización frente a las 5.000 del año anterior y este año sin haber llegado a los actos principales de nuestra Semana Santa llevamos las mismas visualizaciones del año pasado. No obstante, este tipo de reconocimientos necesitan tiempo para consolidarse. Nuestro objetivo es seguir trabajando para que cada año tenga una mayor difusión.

¿Ha supuesto también más exigencia organizativa o más costes?

Sin duda. Cuanto mayor es la proyección de una celebración, mayor es también la responsabilidad organizativa. Las cofradías y la Junta asumimos ese esfuerzo con ilusión, porque entendemos que forma parte del crecimiento natural de nuestra Semana Santa.

El año pasado afirmaba que la Semana Santa de Benavente "merece la distinción turística nacional". ¿Se ha avanzado algo en ese expediente?

La declaración de Interés Turístico Regional ha sido un paso muy importante dentro de ese camino. Ahora toca seguir consolidando la proyección exterior, mejorar la promoción y continuar trabajando con las instituciones para que en el futuro podamos aspirar a ese reconocimiento nacional. Hemos estado presentes en diciembre en Jaén en donde hemos participado exposición "Verónicas: el Eco del Santo Rostro" con la exposición de nuestro relicario de la imagen de la Virgen de la Soledad. Estaremos presentes en Oviedo en la presentación próxima de nuestra Semana Santa.

¿Cuenta con respaldo institucional suficiente para aspirar a ese reconocimiento?

La colaboración institucional es fundamental y, en ese sentido, contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Benavente y con una buena disposición por parte de las administraciones. La Semana Santa es un patrimonio de toda la ciudad y ese trabajo conjunto es clave para seguir avanzando. Porque cuando todos trabajamos unidos, los objetivos dejan de ser aspiraciones y se convierten en realidades.

Las tres venias y encuentros son uno de los elementos diferenciales de esta Semana Santa. ¿Se está trabajando en su promoción específica como seña de identidad?

Sí, es uno de los rasgos más característicos de nuestra Semana Santa y una tradición muy arraigada entre los cofrades. Estamos trabajando para que esos momentos tan singulares que tienen a lo largo de la Semana Santa sean más cuidados y solemnes y sean cada vez más conocidos fuera de Benavente, porque representan muy bien nuestra identidad.

El año pasado hablaba de crecimiento juvenil. ¿Detecta cambios en la forma en que los jóvenes viven la Semana Santa?

Sí, y es una de las mejores noticias para el futuro de nuestra Semana Santa. Cada vez vemos más jóvenes que se incorporan a nuestras cofradías implicándose más en ellas, participando en las procesiones, en las bandas música y en la vida interna de las hermandades. Eso garantiza la continuidad de nuestras tradiciones.

¿Ha habido avances en el acercamiento con las dos cofradías que siguen fuera de la Junta?

La voluntad de la Junta siempre ha sido la de diálogo y colaboración. La Semana Santa de Benavente es más fuerte cuando caminamos unidos y, por nuestra parte, siempre mantendremos las puertas abiertas.

Lleva más de una década al frente de la Junta. ¿Sigue con la misma ilusión que en 2012?

La ilusión sigue intacta. Cuando uno cree profundamente en lo que representa la Semana Santa para nuestra ciudad, el compromiso se mantiene. Además, el trabajo con tantas personas implicadas hace que cada año se renueve esa motivación.

¿Se ha planteado la renovación o cree que aún queda una etapa por culminar

Las instituciones siempre deben estar abiertas a la renovación. En mi caso, si cuento con la confianza de las cofradías y pueda seguir aportando trabajo y dedicación, lo haré con responsabilidad. Lo importante es que el proyecto de la Semana Santa continúe creciendo.

¿Cuál considera que es el reto más inmediato para la Semana Santa de Benavente?

Seguir consolidando el reconocimiento obtenido y continuar mejorando en todos los ámbitos: organizativo, artístico, devocional y también en la proyección exterior. Tenemos una Semana Santa con un gran potencial y debemos seguir trabajando para desarrollarlo.

¿Qué significa para usted la Semana Santa a nivel personal?

Es fe, devoción, tradición y parte muy importante de mi vida. Es un tiempo de reflexión, de encuentro con nuestras raíces y de vivencia profunda del misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

¿Puede vivir la Semana Santa como un cofrade más o la responsabilidad se lo impide?

La responsabilidad hace que uno la viva de forma diferente, con muchas preocupaciones organizativas. Pero permite verla desde una perspectiva muy especial, contemplando el esfuerzo de tantas personas que hacen posible cada procesión. Y siempre queda espacio para vivirla con fe y devoción.

