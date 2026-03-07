El periodista benaventano Ángel Negro, premio Mejor Trayectoria Antiguo Alumno de la Universidad de Nebrija

La Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija ha entregado los Premios Nipho a los periodistas María Casado (presentadora de Informativos Telecinco Fin de Semana), en la categoría de Trayectoria Profesional, y Ángel Negro (editor de Informativos del Telediario 2 de TVE), en la de Trayectoria Profesional Antiguo Alumno. La gala, celebrada en el campus de San Francisco de Sales en torno a unos galardones que cumplen su decimoséptima edición, ha desvelado también los mejores trabajos periodísticos de los estudiantes de la Universidad Nebrija en las categorías de Prensa, Fotografía, Radio, Televisión y Periodismo Digital.

Ángel Negro se dirigió a los estudiantes y puso en valor la capacidad del periodista para contar las cosas de manera sencilla. “Escribir fácil es difícil. Es algo en lo que siempre he creído. Hay que hablar por la tele como lo haríamos con una madre, una abuela o una amiga”, destacó.

Antiguo alumno y también antiguo profesor de la Universidad Nebrija, el editor rescató un consejo que le dio una compañera al empezar en televisión: “Si algo no lo sabes, di que no lo sabes. Tienes derecho a equivocarte, a tropezar las veces que haga falta. Y da igual donde estés, siempre hay alguien mirando, escuchando y aprendiendo de ti. Aunque solo una persona atienda a tu clase o solo una persona vea tu reportaje”.

Negro hizo un llamamiento a luchar contra el egoísmo, el cinismo o la insolencia en la profesión periodística; a no darse tanta importancia y ajustar los problemas a su justa medida. “El periodismo está en riesgo, por los bulos y porque las grandes empresas pagan salarios ridículos, pero no operamos a corazón abierto”, advirtió; aconsejando a los estudiantes que conserven el instinto, los valores y la empatía, “que es lo único que nos va a salvar de la oscuridad, ahora que parece que todo va mal”.

María Casado destacó el amor por el oficio

Tras 30 años de oficio y una especial capacidad para comunicar y empatizar con la audiencia, sin miedo a esconder las emociones, María Casado destacó el amor por el oficio que caracteriza a los periodistas y puso en valor la importancia de las relaciones con los compañeros de trabajo, en el marco de la generosidad, el apoyo y el cariño. “No entiendo la competitividad, ni con los míos ni con el de enfrente; siempre pienso que cuanto más brille el de al lado, yo brillaré más; y le digo a mi equipo que sé que con su trabajo hace que el mío parezca mejor”.

La también presidenta de la Academia de la Televisión se dirigió a los estudiantes para aconsejarles que sean buenos compañeros, disfruten del oficio, lo ejerzan con honestidad y no tengan miedo de equivocarse, “porque es la única manera de aprender”. Les retó a no cerrarse y tocar diferentes teclas del oficio, porque “lo divertido pasa cuando pintas fuera de la raya”; y a buscarse una voz propia, “algo que se gana con el tiempo y a veces cuesta”.