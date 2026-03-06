Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Premios MT 2026 ya buscan talento: abierto el plazo para jóvenes promesas y trayectorias del folk

Los galardones de Música Tradicional de Zamora, León y Salamanca cumplen este año su mayoría de edad y la organización del IES León Felipe de Benavente y Arlafolk ya han abierto la inscripción en varias modalidades

Una de las galas pasadas de los Premios MT, en el Teatro Reina Sofía de Benavente. / E. P.

Una de las galas pasadas de los Premios MT, en el Teatro Reina Sofía de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

Los Premios MT de Música Tradicional 2026 ya están en marcha.  El IES León Felipe de Benavente y Arlafolk tienen activada la XVIII Edición de estos galardones.

Ahora la organización da el pistoletazo de salida a los Premios MT en sus modalidades Joven Valor, Trayectoria y Mejor Disco Folk. Cualquier persona interesada puede, hasta el día 22 de marzo, proponer a candidatos en cualquiera de estas categorías.

Estos consolidados galardones vinculados a la dignificación y difusión de la cultura musical tradicional de esta tierra cuentan con el respaldo económico de las Diputaciones de Zamora, León y Salamanca, así como de Caja Rural de Zamora y León y del Ayuntamiento de Benavente. El objetivo, en cuanto a las modalidades Joven Valor, Trayectoria y Mejor Disco Folk, es premiar a un joven o agrupación musical tradicional menor de 35 años, con más de 25 años de dedicación al folclore, o a un proyecto discográfico de calidad grabado y editado en el último año respectivamente.

El pasado mes de febrero se abrió el plazo de sus modalidades escolares, en las que se invita a todos los Centros de Educación Infantil y Primaria, por una parte, y al alumnado que curse cualquier nivel de Educación Secundaria Obligatoria a participar en ellos, como una forma interesante y original de “aprender algo más sobre nuestra música tradicional y de paso poder ganar alguno de los premios que hay en juego”. Hasta el 15 de abril hay plazo para la participación en estas modalidades escolares.

En sus modalidades escolares, estos premios pretenden ser una oportunidad para que las nuevas generaciones tomen contacto y conozcan de primera mano la importancia de conservar “y disfrutar de esta parte tan importante de nuestro patrimonio cultural inmaterial”.

Se puede participar en los Premios MT 2026 escolares realizando un pequeño trabajo sobre cualquier aspecto del folclore tradicional de las provincias de Zamora, Salamanca y/o León, también entrevistando a familiares y vecinos sobre las costumbres y canciones tradicionales que se interpretan en nuestra región, o bien sea cantando, tocando o bailando el propio alumnado algún tema tradicional de su zona. La participación en Educación Infantil y Primaria tendrá carácter colectivo (del grupo o aula) mientras que en Secundaria será preferentemente individual. El trabajo podrá ser presentado en formato escrito, audiovisual o informático.

El fallo de la XVIII Edición de los Premios MT Infantil y Primaria 2026 se hará público a partir del 22 de abril y los ganadores recogerán el Premio de la XVIII Edición de los Premios MT 2026 en un acto que se desarrollará en el Teatro Reina Sofía de Benavente el viernes 22 de mayo.

TEMAS

