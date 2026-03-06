La Ciberliga en Benavente: Los escolares aprenden a rastrear delitos en Internet

La Guardia Civil desarrolla estos días en varios centros educativos una actividad de concienciación sobre ciberseguridad en el marco de la National Cyber League de la Guardia Civil, la "Ciberliga", una competición por equipos en la que los estudiantes se enfrentan a retos prácticos que simulan situaciones reales relacionadas con la ciberdelincuencia. En la ciudad participan cinco centros educativos: el IES Los Sauces, el IES León Felipe, el IES Los Salados, el Colegio San Vicente de Paúl y el Colegio Virgen de la Vega.

En el Colegio Virgen de la Vega la actividad se ha desarrollado este jueves y contó con la presencia del comandante Jesús José González Tejada, jefe de Operaciones de la Comandancia de Zamora y responsable provincial de la competición, junto a agentes encargados de la formación. Antes de comenzar la actividad explicó que uno de los problemas más frecuentes con los que se encuentran en relación con menores y adolescentes es el acoso en Internet. "Lo más habitual, y que además da muchísimos problemas, es el tema del ciberbullying, que ya no es como el bullying que se podía sufrir anteriormente, que al final es una cosa presencial que sufrimos mientras estamos en el centro. El ciberbullying va mucho más allá y podemos ser víctimas durante las 24 horas del día porque nos llevamos nuestros dispositivos para casa y en los grupos de amigos o de alumnos del colegio ese acoso a través de las redes se prolonga en el tiempo".

Alumnos escuchando las explicaciones y varios guardias civiles de la formación. | E. P.

El comandante señaló también que el uso de la tecnología forma ya parte de la vida cotidiana de los jóvenes por lo que se ha visto un importante cambio en los últimos años. "Hemos normalizado todo el uso de las tecnologías. Una de las cosas que les preguntamos en las charlas es cuántas horas pasan delante de una pantalla, pero ya no solo por ocio. Ellos están en el instituto con pantallas, en casa seguimos utilizándolas y de media son ocho o diez horas diarias como mínimo".

Ante esta realidad, el objetivo de la actividad es fomentar hábitos responsables. "Intentamos concienciarlos, sensibilizarlos, que cojan buenos usos y buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías y que entiendan también que el anonimato en Internet no existe".

El comandante explicando la Ciberliga a alumnos y alumnas del Colegio Virgen de la Vega. / E. P.

Esta idea, según indicó, muchos jóvenes todavía no tienen clara. "Ellos siguen sintiendo que son impunes en Internet y que son anónimos, que pueden hacer cualquier comentario, cualquier meme o menospreciar a alguien y que nadie va a saber que han sido ellos. Pero todo lo que publicamos está asociado a direcciones IP y esas direcciones IP corresponden a una dirección física, y al final a un dispositivo de una persona".

A través de la competición, los estudiantes tienen la oportunidad de comprobarlo por sí mismos enfrentándose a distintos retos prácticos en una plataforma digital. "Son ocho retos en los que tienen que hacer de guardias civiles por un día. Van a utilizar herramientas informáticas y páginas que dan información para ver cómo, a partir de una IP, se puede ir obteniendo información o cómo, a partir de los metadatos de una fotografía, se puede saber mucho más de lo que pensamos".

En este sentido, recordó que cada imagen o publicación que se sube a Internet contiene información adicional que muchas veces pasa desapercibida. "Subimos un montón de fotografías y de cosas a Internet y no nos damos cuenta de que detrás de cada publicación hay metadatos con un montón de información que realmente no saben que está ahí".

La actividad forma parte de las acciones de prevención que impulsa la Guardia Civil para fomentar un uso responsable de Internet y de las redes sociales entre los más jóvenes, acercando además a los estudiantes a la realidad del trabajo policial en el ámbito digital. En concreto esta actividad se dirige a alumnos de cuarto de Educación Secundaria.