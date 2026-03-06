Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
No ve viable prorrogar Las Edades del HombreCasos de parasitosis bovina en SanabriaEscolarización en Morales del Vino de hasta 70 bebésUn pueblo sube en un año casi medio centenar de vecinosCarlos Garrote, a por la Copa del Mundo
instagramlinkedin

La Ciberliga en Benavente: Los escolares aprenden a rastrear delitos en Internet

La Guardia Civil conciencia sobre ciberacoso y seguridad digital a alumnos de Secundaria y este jueves ha estado en varios centros, como el Colegio Virgen de la Vega

El comandante explicando en qué consiste la «Ciberliga». | E. P.

El comandante explicando en qué consiste la «Ciberliga». | E. P.

Eva Ponte

La Guardia Civil desarrolla estos días en varios centros educativos una actividad de concienciación sobre ciberseguridad en el marco de la National Cyber League de la Guardia Civil, la "Ciberliga", una competición por equipos en la que los estudiantes se enfrentan a retos prácticos que simulan situaciones reales relacionadas con la ciberdelincuencia. En la ciudad participan cinco centros educativos: el IES Los Sauces, el IES León Felipe, el IES Los Salados, el Colegio San Vicente de Paúl y el Colegio Virgen de la Vega.

En el Colegio Virgen de la Vega la actividad se ha desarrollado este jueves y contó con la presencia del comandante Jesús José González Tejada, jefe de Operaciones de la Comandancia de Zamora y responsable provincial de la competición, junto a agentes encargados de la formación. Antes de comenzar la actividad explicó que uno de los problemas más frecuentes con los que se encuentran en relación con menores y adolescentes es el acoso en Internet. "Lo más habitual, y que además da muchísimos problemas, es el tema del ciberbullying, que ya no es como el bullying que se podía sufrir anteriormente, que al final es una cosa presencial que sufrimos mientras estamos en el centro. El ciberbullying va mucho más allá y podemos ser víctimas durante las 24 horas del día porque nos llevamos nuestros dispositivos para casa y en los grupos de amigos o de alumnos del colegio ese acoso a través de las redes se prolonga en el tiempo".

Alumnos escuchando las explicaciones y varios guardias civiles de la formación. | E. P.

Alumnos escuchando las explicaciones y varios guardias civiles de la formación. | E. P.

El comandante señaló también que el uso de la tecnología forma ya parte de la vida cotidiana de los jóvenes por lo que se ha visto un importante cambio en los últimos años. "Hemos normalizado todo el uso de las tecnologías. Una de las cosas que les preguntamos en las charlas es cuántas horas pasan delante de una pantalla, pero ya no solo por ocio. Ellos están en el instituto con pantallas, en casa seguimos utilizándolas y de media son ocho o diez horas diarias como mínimo".

Ante esta realidad, el objetivo de la actividad es fomentar hábitos responsables. "Intentamos concienciarlos, sensibilizarlos, que cojan buenos usos y buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías y que entiendan también que el anonimato en Internet no existe".

El comandante explicando la Ciberliga a alumnos y alumnas del Colegio Virgen de la Vega.

El comandante explicando la Ciberliga a alumnos y alumnas del Colegio Virgen de la Vega. / E. P.

Esta idea, según indicó, muchos jóvenes todavía no tienen clara. "Ellos siguen sintiendo que son impunes en Internet y que son anónimos, que pueden hacer cualquier comentario, cualquier meme o menospreciar a alguien y que nadie va a saber que han sido ellos. Pero todo lo que publicamos está asociado a direcciones IP y esas direcciones IP corresponden a una dirección física, y al final a un dispositivo de una persona".

A través de la competición, los estudiantes tienen la oportunidad de comprobarlo por sí mismos enfrentándose a distintos retos prácticos en una plataforma digital. "Son ocho retos en los que tienen que hacer de guardias civiles por un día. Van a utilizar herramientas informáticas y páginas que dan información para ver cómo, a partir de una IP, se puede ir obteniendo información o cómo, a partir de los metadatos de una fotografía, se puede saber mucho más de lo que pensamos".

En este sentido, recordó que cada imagen o publicación que se sube a Internet contiene información adicional que muchas veces pasa desapercibida. "Subimos un montón de fotografías y de cosas a Internet y no nos damos cuenta de que detrás de cada publicación hay metadatos con un montón de información que realmente no saben que está ahí".

Noticias relacionadas y más

La actividad forma parte de las acciones de prevención que impulsa la Guardia Civil para fomentar un uso responsable de Internet y de las redes sociales entre los más jóvenes, acercando además a los estudiantes a la realidad del trabajo policial en el ámbito digital. En concreto esta actividad se dirige a alumnos de cuarto de Educación Secundaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
  2. Roban en un bar en la N-525 en Quiruelas pese a la alarma y la presencia de los dueños
  3. Paga contra reembolso un paquete que no contenía lo que esperaba y termina multado en Benavente
  4. Dos edificios en ruina afrontan órdenes de derribo con advertencia de multas en Benavente
  5. La 'falta de personal y medios compromete la atención' en la Residencia Mixta de Benavente
  6. La orden de construcción de un muro en la calle Fortaleza de Benavente caducó: toca empezar de cero
  7. Le traban el sueldo en Benavente por no pagar el IVTM de un coche dado de baja hace 14 años
  8. Quejas por el 'bloqueo' de caminos de uso público en Santibáñez de Tera

La Ciberliga en Benavente: Los escolares aprenden a rastrear delitos en Internet

La transformación de la Mota de Benavente da un paso más

La transformación de la Mota de Benavente da un paso más

En marcha la ocupación de dos vacantes de policía local en Benavente

En marcha la ocupación de dos vacantes de policía local en Benavente

Elecciones Autonómicas: El PP sale a la calle en Benavente para acercar a vecinos y visitantes un programa “comprometido con las personas”

Elecciones Autonómicas: El PP sale a la calle en Benavente para acercar a vecinos y visitantes un programa “comprometido con las personas”

Elecciones Autonómicas: El PSOE propone mejorar el acceso a la vivienda en zonas rurales y reforzar el hospital de Benavente para fijar población

Elecciones Autonómicas: El PSOE propone mejorar el acceso a la vivienda en zonas rurales y reforzar el hospital de Benavente para fijar población

Benavente se prepara para el eclipse total de agosto

Benavente se prepara para el eclipse total de agosto

La Policía Local controlará el correcto uso del cinturón de seguridad en Benavente

La Justicia exculpa a una peatona que fue atropellada en una parada con Stop en Benavente

Tracking Pixel Contents