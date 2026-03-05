Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Plan de Sostenibilidad Turística

La transformación de la Mota de Benavente da un paso más

Certificados en Junta Local de Gobierno 46.725 euros más, de las obras de renovación

Paseos de la Mota de Benavente en proceso de renovación.

Paseos de la Mota de Benavente en proceso de renovación. / E. P.

Eva Ponte

La Junta Local de Gobierno este jueves ha aprobado una nueva certificación de la obra de renovación de los Paseos Centrales de la Mota en Benavente, por valor de 46.724,69 euros, IVA incluido.

Paseos de la Mota de Benavente, en proceso de renovación.

Paseos de la Mota de Benavente, en proceso de renovación. / E. P.

La obra es la actuación más importante del Plan de Sostenibilidad Turística de Benavente que tiene hasta el mes de junio de 2026 para estar culminado. "Una obra que continúa dando pasos hacia adelante", según explica el equipo de Gobierno y cuyas certificaciones de obra "reflejan el buen ritmo de los trabajos en un espacio estratégico para los benaventanos, con el que el turismo local se verá renovado y adaptado a los tiempos actuales sin perder su esencia".

La zona de La Rosaleda de la Mota, en obras.

La zona de La Rosaleda de la Mota, en obras. / E. P.

