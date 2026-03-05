El PSOE propone mejorar el acceso a la vivienda en zonas rurales y reforzar el hospital de Benavente para fijar población

Candidatos del PSOE a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora han defendido este jueves en Benavente una batería de medidas para hacer frente a la despoblación, centradas en la mejora de los servicios públicos, el refuerzo de la sanidad comarcal y nuevas políticas de vivienda para facilitar que los jóvenes se queden en los pueblos.

Han aprovechado el día de mercados en Benavente para la instalación de una mesa informativa en la calle Herreros, donde la candidata Patricia Martín aseguró que las políticas de la Junta de Castilla y León “no están funcionando” y están contribuyendo a que los territorios rurales pierdan población. Como ejemplo, citó la evolución demográfica de Benavente, que ha pasado de acercarse a los 20.000 habitantes a situarse actualmente en torno a los 17.000.

Martín defendió la propuesta socialista del denominado “territorio 30” y la comarcalización como herramientas para garantizar servicios públicos de calidad en el medio rural. Según explicó, la falta de servicios como el transporte o la sanidad está detrás de la pérdida de población. En este sentido, señaló que "sí que hay infraestructura, hay hospital comarcal, pero no hay médicos, cada vez tenemos menos servicios, estamos en peor situación que hace 30 años, cuando las competencias pasaron del gobierno central a los gobiernos autonómicos. Sanidad y educación son ejemplos claros de lo que viene ocurriendo en estos 38 años de Gobierno del Partido Popular en Castilla y León".

Mesa informativa del PSOE en Benavente este jueves. / E. P.

También criticó la gestión de otros servicios como la estación de autobuses, cuya construcción —según recordó— ha estado presupuestándose durante años y presenta deficiencias para los usuarios. Para la candidata socialista, esta situación refleja lo que calificó como “crueldad” de la Junta con Benavente, la comarca y la provincia de Zamora.

Martín pidió el voto para la candidatura socialista encabezada en la provincia por Iñaki Gómez y para el candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, apelando al “cambio” tras casi cuatro décadas de gobierno autonómico del Partido Popular.

La Sanidad, clave para fijar población

En la misma línea, el candidato Ismael Aguado centró su intervención en la sanidad como elemento clave para fijar población. Aguado defendió que no habrá una lucha efectiva contra la despoblación si no se produce una “reestructuración” de los servicios públicos en Castilla y León.

Entre las propuestas, destacó el desarrollo real del modelo de territorio 30 con un hospital comarcal en Benavente que disponga de quirófano operativo las 24 horas y permita atender intervenciones que actualmente se derivan al hospital de Zamora. Según explicó, "reforzar la sanidad cercana es esencial para dar seguridad a los vecinos y evitar que sigan marchándose de la comarca".

Mejor acceso a la vivienda rural

Por su parte, el candidato Andrés González, alcalde de Fuentes de Ropel, abordó el problema del acceso a la vivienda en los municipios rurales. González defendió la creación de vivienda protegida a precios asequibles y criticó que los modelos actuales puedan alcanzar los 140.000 euros, una cantidad que consideró inasumible para muchos jóvenes.

Campaña del PSOE en Benavente este jueves. / E. P.

Entre las medidas planteadas figuran el alquiler con derecho a compra con cuotas en torno a los 350 euros mensuales, ayudas para rehabilitar viviendas antiguas, subvenciones a los ayuntamientos para recuperar casas de titularidad municipal y programas para derribar inmuebles en ruina cuyos propietarios no pueden localizarse.

Asimismo, propuso facilitar la ampliación del suelo urbano en los pueblos para permitir la construcción de nuevas viviendas, una medida que considera imprescindible para atraer población.

Noticias relacionadas

Los socialistas anunciaron además que este viernes celebrarán un acto en la Casa de la Cultura de Benavente con la participación de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana.