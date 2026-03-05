Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP sale a la calle en Benavente para acercar a vecinos y visitantes un programa “comprometido con las personas”

Los populares piden el voto para la propuesta de Mañueco para Castilla y León en una mesa informativa

Representantes del PP en la mesa informativa de este jueves, en la Plaza de Santa María de Benavente.

Representantes del PP en la mesa informativa de este jueves, en la Plaza de Santa María de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

El Partido Popular de Benavente ha instalado una mesa informativa en la Plaza de Santa María este jueves, coincidiendo con el día de mercado, una jornada en la que Benavente registra una mayor afluencia de vecinos y visitantes. El objetivo fue acercar a los ciudadanos las principales propuestas del programa electoral de Alfonso Fernández Mañueco para Castilla y León y mantener un contacto directo con los benaventanos.

Durante la mañana, los representantes del partido explicaron que se trata de un programa que “es un compromiso de gestión con las personas”, centrado en el desarrollo económico de la Comunidad y en el fortalecimiento de los servicios públicos. Entre las medidas destacadas figura la creación de 26 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Castilla y León para favorecer la implantación de empresas y la generación de empleo.

Mesa informativa del PP en Benavente.

Mesa informativa del PP en Benavente. / E. P.

Asimismo, el programa contempla iniciativas de apoyo al tejido productivo y al medio rural, como el establecimiento de un bono de 300 euros para autónomos o la política de impuestos cero en el medio rural para facilitar las transmisiones de viviendas, locales y explotaciones, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y favorecer el relevo generacional.

La mesa informativa permitió resolver dudas, escuchar las inquietudes de los vecinos y compartir las propuestas del Partido Popular para el futuro de Castilla y León.

