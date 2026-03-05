La Policía Local controlará el correcto uso del cinturón de seguridad en Benavente
La campaña se desarrollará entre los días 9 y 15 de marzo
El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, informa de que la Policía Local se ha adherido a la campaña especial de vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que se desarrollará entre los días 9 y 15 de marzo. Esta iniciativa se enmarca dentro de las Operaciones de Vigilancia y Control coordinadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Jefatura Provincial de Tráfico durante el año 2026.
Durante esos días, los agentes realizarán controles específicos para comprobar que los conductores y ocupantes de los vehículos hacen uso correcto del cinturón de seguridad, así como de los sistemas de retención infantil en el caso de los menores, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir lesiones graves en caso de accidente.
- Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- Roban en un bar en la N-525 en Quiruelas pese a la alarma y la presencia de los dueños
- Dos edificios en ruina afrontan órdenes de derribo con advertencia de multas en Benavente
- La 'falta de personal y medios compromete la atención' en la Residencia Mixta de Benavente
- La orden de construcción de un muro en la calle Fortaleza de Benavente caducó: toca empezar de cero
- Le traban el sueldo en Benavente por no pagar el IVTM de un coche dado de baja hace 14 años
- Quejas por el 'bloqueo' de caminos de uso público en Santibáñez de Tera