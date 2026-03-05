Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local controlará el correcto uso del cinturón de seguridad en Benavente

La campaña se desarrollará entre los días 9 y 15 de marzo

Policía Local en el control de acceso a una calle. | E. P.

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, informa de que la Policía Local se ha adherido a la campaña especial de vigilancia y control del uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil que se desarrollará entre los días 9 y 15 de marzo. Esta iniciativa se enmarca dentro de las Operaciones de Vigilancia y Control coordinadas por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Jefatura Provincial de Tráfico durante el año 2026.

Durante esos días, los agentes realizarán controles específicos para comprobar que los conductores y ocupantes de los vehículos hacen uso correcto del cinturón de seguridad, así como de los sistemas de retención infantil en el caso de los menores, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir lesiones graves en caso de accidente.

