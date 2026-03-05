Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paga contra reembolso un paquete que no contenía lo que esperaba y termina multado en Benavente

El repartidor se negó a devolverle el dinero y acabó interviniendo la Policía Local

J. A. Gil

Benavente

El Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento sancionador contra un vecino a raíz de un incidente ocurrido el 18 de noviembre de 2025, en el que intervino la Policía Local tras ser requerida para mediar en un conflicto entre un repartidor y el destinatario de un paquete contra reembolso. Según la denuncia policial, el destinatario reclamaba la devolución de 70 euros abonada por un envío cuyo contenido no coincidía con lo que afirmaba haber solicitado.

Durante la intervención, los agentes informaron al destinatario de que las devoluciones debían gestionarse directamente con la empresa donde se había realizado el pedido y que el repartidor no estaba autorizado a efectuar reembolsos. A partir de ese momento el vecino gritó a los agentes que la Policía está para ayudar "y sólo hacemos que tocarle los cojones".

El expediente considera que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción calificada como grave, al encuadrarse en el trato incorrecto o falto de respeto hacia empleados o autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, perturbando el normal desarrollo de las actividades o servicios. Como consecuencia de esta calificación, el Ayuntamiento ha impuesto una multa de 750 euros al vecino como presunto responsable de la infracción.

