En marcha la ocupación de dos vacantes de policía local en Benavente
La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el expediente para contratar el servicio de gestión de los puntos limpios por un periodo de cuatro años
La Junta de Gobierno Local de Benavente ha aprobado esta mañana las bases que regirán el proceso selectivo de dos plazas de oficial de la Policía Local mediante promoción interna para cubrir las dos plazas vacantes en el cuerpo.
Además, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación del servicio de gestión de los puntos limpios de la ciudad de Benavente por un importe de 319.885,28 euros IVA incluidos y una duración de cuatro años a razón de 79.971,32 euros anuales, IVA incluido. El Ayuntamiento está en estos momentos llevando a cabo el proceso de licitación de las obras incluidas en el proyecto de mejora y adecuación de los dos puntos limpios existentes en el municipio, unas instalaciones que presentan un avanzado estado de desgaste debido a su antigüedad.
