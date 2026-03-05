Benavente se prepara para el eclipse total de agosto

El Ayuntamiento de Benavente está trabajando en la planificación y coordinación de distintas medidas de seguridad, sanitarias y logísticas con motivo del eclipse solar total que podrá observarse el próximo verano y que convertirá a Benavente en uno de los mejores puntos de observación de la provincia de Zamora.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la coordinación institucional que se está llevando a cabo a nivel provincial, autonómico y estatal. En el encuentro celebrado recientemente en la Diputación de Zamora, Benavente ha sido señalado como uno de los lugares más destacados de la provincia para ver este fenómeno puesto que es donde tendrá mayor duración. Según los datos trasladados en la reunión, el eclipse comenzará a apreciarse aproximadamente a las 19:34 horas, alcanzando su fase total en torno a las 20:30 horas.

Previsión de gran afluencia de visitantes

Las previsiones apuntan a que este evento astronómico atraerá a un número muy elevado de visitantes. Se estima que millones de personas podrían desplazarse a la provincia de Zamora para disfrutar del fenómeno, circunstancia que coincide además con la celebración en esas fechas de la lluvia de meteoros conocida como Las Lágrimas de San Lorenzo.

A esta situación se suma el hecho de que muchos alojamientos de la zona ya presentan una elevada ocupación. Asimismo, se prevé que numerosas personas procedentes de otras comunidades, especialmente de Galicia, puedan desplazarse a Benavente si las condiciones meteorológicas no son favorables en sus lugares de origen.

Por todo ello, se espera un importante movimiento de vehículos y visitantes, lo que obliga a planificar con antelación medidas de organización del tráfico y espacios de estacionamiento.

Aparcamientos disuasorios y coordinación en seguridad

Entre las medidas que se están estudiando se encuentra la habilitación de aparcamientos disuasorios en distintos puntos del municipio, con el fin de facilitar la llegada de visitantes y evitar problemas de tráfico en el casco urbano. Entre las opciones que se barajan se encuentra el uso de parcelas y solares municipales, como el espacio habilitado anteriormente durante las Fiestas del Toro en una finca municipal de la avenida Federico Silva.

Asimismo, está prevista la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para coordinar el dispositivo con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, Protección Civil y resto de organismos implicados.

Prevención de daños oculares

Otro de los aspectos abordados en la reunión fue la importancia de la información y la prevención de daños oculares. La observación directa del eclipse sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves en la vista, por lo que las autoridades recomiendan utilizar exclusivamente gafas homologadas para observación solar.

Debido a la elevada demanda que se prevé a nivel nacional, se aconseja a las administraciones públicas realizar la adquisición de este material con antelación, ya que la escasez podría provocar un incremento significativo de los precios.

En este sentido, la Diputación de Zamora ya ha adquirido 18.000 gafas de protección, y diversas administraciones están siguiendo la misma línea.

Adquisición de gafas de protección en Benavente

Por su parte, el Ayuntamiento de Benavente ha aprobado la adquisición de 6.000 gafas homologadas para la observación segura del eclipse, con un coste total de 8.349 euros (1,39 euros por unidad). Estas unidades se sumarán a las que puedan ofrecer los negocios de la localidad que estimen oportuno ofertarlas entre sus productos de comercialización.

Estas gafas se pondrán a disposición de los vecinos con anterioridad a las fechas previas al evento, con el objetivo de garantizar que la población pueda disfrutar del fenómeno astronómico con total seguridad.

El Ayuntamiento continuará trabajando en coordinación con el resto de administraciones y organismos implicados a través de una comisión técnica que abordará todos los aspectos organizativos, informativos y de seguridad necesarios para que Benavente pueda acoger este acontecimiento de forma ordenada y segura.

En el encuentro celebrado en Zamora han participado el presidente y vicepresidente de la Diputación, el subdelegado del Gobierno en Zamora, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, representantes del Ayuntamiento de Benavente, el alcalde de Zamora, así como representantes de Protección Civil, Guardia Civil y asociaciones astronómicas, entre otros. Durante este encuentro se informó de la creación de una comisión interministerial en Madrid, así como de distintos grupos de trabajo encargados de coordinar la preparación del evento a nivel nacional. Entre la información solicitada a las administraciones locales se encuentra, precisamente, la identificación de los mejores puntos de observación del eclipse.