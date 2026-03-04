Estos son los ganadores de los concursos de Pintura y Fotografía de Semana Santa de Benavente

La Sala Oriental del Centro Cultural Soledad González acoge la Exposición de Dibujos y Fotografías de Semana Santa que organiza la Junta Pro Semana Santa de Benavente y que contempla más de 400 obras.

La presentación de la exposición ha contado con la presencia de la concejala de Cultura, Mercedes Benítez y el presidente de la Junta Pro Semana Santa de Benavente, Paulino Galván, quien ha agradecido la participación de prácticamente todos los centros educativos de la ciudad en el Concurso de Dibujo Infantil y la implicación del personal docente "para que el certamen de dibujo siga adelante alcanzando su 20 edición. Nuestros niños son partícipes del arte, la cultura de nuestra ciudad", señaló Galván. En total se han presentado 365 trabajos en las distintas categorías.

Exposición de trabajos presentados al Concurso de Dibujo de Semana Santa. / E. P.

También agradeció la participación en el Certamen de Fotografía, en el que se han presentado cuarenta trabajos. “Nuestra misión como Junta Pro Semana Santa es promover el arte, la cultura y la difusión de nuestra Semana Santa. Todo ello lo hacemos a través de diferentes actos a lo largo de la cuaresma y uno de ellos es este”m ha indicado Paulino Galván.

Exposición de los trabajos presentados a los dos concursos de Semana Santa. / E. P.

La concejala de Cultura, por su parte, señaló que "a través de la mirada tanto de niños como de adultos, se ve que la Semana Santa de Benavente está muy arraigada a todos los ciudadanos del municipio y eso es de valorar”. Y añadió que “los dibujos nos muestran espontaneidad, una imagen sincera y creativa y las imágenes van más allá y nos evocan recuerdos, detalles y sentimientos. La Semana Santa va más allá del sentimiento religioso, también tenemos un nivel cultural, social, un nivel artístico y creo que es seña de identidad de Benavente”.

Para la concejala de Cultura es necesario continuar trabajando para poder obtener la Declaración de Interés Turístico Nacional puesto que "no tenemos nada que envidiar a otras Semanas Santas y, por ello, vamos a trabajar y a ver si tarde o temprano lo podemos lograr”.

Ganadores del XX Certamen de Dibujo:

Ganadores del Concurso de Dibujo. / E. P.

Categoría ESO

Primer premio: Lucia Rozada Chonate (San Vicente de Paúl)

Segundo premio: Víctor Rodríguez Fernández (IES León Felipe)

Tercer premio: Olivia Huerga Bezos (San Vicente de Paúl)

Categoría 9-12 años

Primer premio: Mateo Monzón Ortega (Virgen de la Vega)

Segundo premio: Zoe Castaño Ponte (Virgen de la Vega)

Tercer premio: Iker Cepeda Casa (San Vicente de Paúl)

Categoría 5-8 años

Primer premio: Ana Villarino Rodríguez (CEIP Buenos Aires)

Segundo premio: Fabiola Paramio Rodríguez (San Vicente de Paúl)

Tercer premio: Jadiel Huami Rodríguez (San Vicente de Paúl)

Ganadores del IX Concurso de Fotografía:

Primer premio: Yasmina Inés Franganillo Iglesias

Primer premio del Certamen de Fotografía. / E. P.

Segundo premio: Monami Mihara

Segundo premio del Certamen de Fotografía. / E. P.

Tercer premio: Rebeca Martín Méndez