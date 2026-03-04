Roban en un bar en la N-525 en Quiruelas pese a la alarma y la presencia de los dueños

La Guardia Civil investiga el robo perpetrado de madrugada este fin de semana en un establecimiento hostelero de la carretera nacional N-525 en Quiruelas de Vidriales. El asalto al bar se produjo pese a que el inmueble cuenta con sistema de vigilancia y alarma, y de que los propietarios residen habitualmente en él.

Los autores del suceso accedieron al interior del establecimiento de forma violenta y se habrían dirigido directamente a la caja registradora y las máquinas recreativas para apoderarse del dinero. El sistema de vigilancia hizo sonar la alarma y los dueños también pudieron dar el aviso a la Guardia Civil, que desplazó agentes a la zona. Los ladrones emprendieron la huida antes de la llegada de las patrullas.

Noticias relacionadas

Hace apenas dos semanas se produjo otro robo en una vivienda en Quiruelas de Vidriales. La casa, que no está habitada y se ubica en una zona periférica de la localidad, fue forzada de madrugada y los autores del robo tuvieron tiempo para llevarse varias camas de los dormitorios del inmueble, según ha podido saber este periódico.