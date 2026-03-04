Quejas por el "bloqueo" de caminos de uso público en Santibáñez de Tera

Vecinos de Santibáñez de Tera han trasladado al ayuntamiento su preocupación por el estado de varios caminos agrícolas de uso público y dominio municipal situados en el entorno de una explotación ganadera del término municipal.

La queja formal fue presentada en noviembre de 2025 y en ella se expone que tres de las cuatro caras del perímetro de la explotación coinciden con caminos públicos tradicionalmente utilizados por agricultores y vecinos. Según se recoge en un escrito de denuncia ante el ayuntamiento, estos viales habrían sido "destruidos, anulados o gravemente deteriorados", con la aparición de socavones que se llenan de agua en época de lluvias. "Y es así como están en la actualidad".

Además, se denuncia la supuesta obstrucción de cunetas y drenajes, así como el taponamiento de salidas de agua, lo que estaría provocando inundaciones en otros puntos del viario rural, "llegando incluso a cubrir los caminos con estiércol". Estas actuaciones, según uno de los afectados, impiden el uso correcto de los caminos públicos y "podrían suponer una ocupación indebida de bienes municipales".

El Ayuntamiento ya ha requerido el arreglo

En la solicitud registrada, una de las peticiones al ayuntamiento es que inspeccione los caminos afectados para comprobar la situación descrita. En este sentido, el alcalde de la localidad, Santiago Fernández, explica que "efectivamente hemos recogido estas quejas y hemos ido a inspeccionar la zona y advertido a una explotación ganadera que tiene que arreglar estos caminos. Lo hemos estado viendo con la teniente de alcalde y un técnico".

Entre las peticiones también se solicitaba el requerimiento al ganadero para que cesen las prácticas denunciadas y que, en su caso, se obligue a restaurar los caminos, cunetas y drenajes a su estado anterior. Otra de las peticiones es que se adopten medidas administrativas que garanticen la protección y el libre uso de los caminos públicos.

El alcalde explica también que el compromiso es llevar a cabo el acondicionamiento de estos caminos "en cuanto haga buen tiempo" porque ahora mismo está todo encharcado y con la lluvia no se pueden realizar los trabajos. "Es en lo que hemos quedado y así se lo hemos trasladado al vecino que formalizó la queja. Nuestra intención es la de solucionar estas situaciones que pueden afectar a la convivencia y esperamos que llegue el buen tiempo para poder darle solución a esta situación", asevera el alcalde.

Además de la queja formal, existen otras reclamaciones verbales de vecinos que aseguran verse perjudicados por la misma situación.

Esperan que las actuaciones lleguen pronto "porque ya llevamos mucho tiempo así, la queja la presentamos en noviembre y nos dicen que para cuando haga bueno, pero no se puede entrar por el camino por cómo se encuentra", lamenta uno de los afectados.