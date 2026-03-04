El PP promete en Benavente cuenta-ahorro vivienda para los jóvenes y medidas para dinamizar el comercio local

El popular Carlos Fernández Carriedo ha estado este miércoles en Benavente acompañando a la candidata número 1 por el PP de Zamora a las Cortes de Castilla y León, Leticia García, en un acto organizado en la sede de los populares en Benavente para presentar la Política Económica de Castilla y León.

Carriedo explicó que para el próximo mandato “asumimos nuevos compromisos de bajada de impuestos” y enumeró tres.

El primero de ellos es el impuesto cero en el mundo rural. “ Elevamos también la categoría de mundo rural hasta los 20.000 habitantes, de tal forma que Benavente se puede incorporar a esta iniciativa. E impuestos cero para adquirir una vivienda, para montar un negocio y también para transmitir una actividad de una explotación agraria de carácter prioritario”.

" E impuestos cero para adquirir una vivienda, para montar un negocio y también para transmitir una actividad de una explotación agraria de carácter prioritario". El segundo objetivo es "seguir avanzando en la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones ". Recordó Carriedo que "lo hemos eliminado ya entre familiares directos. Queremos avanzar en lo que tiene que ver con los hermanos y tíos y sobrino".

”. Recordó Carriedo que “lo hemos eliminado ya entre familiares directos. Queremos avanzar en lo que tiene que ver con los hermanos y tíos y sobrino”. Y el tercer ámbito de actuación es el compromiso de crear la cuenta ahorro-vivienda. “Queremos recuperarlo con cargo a la tarifa autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Que un joven que ahorre 10.000 euros al año pueda tener una deducción fiscal del 15%. Son 1.500 euros de deducción fiscal. Que en un periodo de cinco años, que es lo que se va a exigir para poder comprar una vivienda, supondría un ahorro de hasta 50.000 euros y una deducción fiscal de 7.500 euros para el joven. Si esto se hace con su pareja, pues estaríamos hablando de una deducción fiscal de 15.000 euros que facilita este acceso a la vivienda”. Unas medidas que, asegura “demuestran que bajar impuestos no significa recaudar menos”.

Acto político en la sede del PP en el encuentro con comerciantes de Benavente. / E. P.

"Hemos bajado impuestos"

Y añadió que “frente a aquellos que nos proponen en este momento en campaña electoral unas subidas de impuestos por importe de 700 millones de euros, hay que recordar que aquí en Zamora hemos bajado impuestos y tenemos beneficios fiscales de carácter autonómico por un importe de 50 millones de euros para 83.000 zamoranos. Y que esto no ha perjudicado la calidad de los servicios públicos. Hemos sido capaces de tener menos impuestos y tener los mejores servicios públicos que se tienen en el conjunto de España”.

La candidata del PP Leticia García, por su parte, explicó que “queremos transmitir a los empresarios de esta comarca y de Benavente el compromiso que ha tenido durante esta legislatura el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con las empresas, con los emprendedores, con los autónomos y también pedirles la confianza y explicarles que queremos seguir en los próximos años trabajando por el crecimiento económico de Zamora, de Benavente. Porque en el Partido Popular sí creemos en las empresas, sabemos que son el motor del bienestar, y sí creemos en la colaboración público-privada”, señaló Leticia García y añadió que “el modelo económico del Partido Popular, que es un modelo que funciona”.

Representantes políticos del PP en el Paseo de Soledad González. / E. P.

"Apuesta por el crecimiento industrial"

La candidata puso en valor a Benavente como enclave logístico que “prevé una inversión este año de un millón y medio de euros, que ha cerrado el ejercicio pasado con beneficios y que la Junta de Castilla y León está apostando por ese crecimiento de Benavente”. Apuesta que, asegura, se traduce en el apoyo del PP al Puerta del Noroeste, con una inversión de 12 millones y medio de euros, de la que la mitad es aportada por la Junta y la otra mitad por Diputación y Ayuntamiento de Benavente.

Fue crítica con el Gobierno central y señaló que “en esta apuesta nos queda esa parte que sería tan importante y que incrementaría el desarrollo de Benavente, esa parte del Gobierno de España y fundamentalmente de Óscar Puente, que no ha apostado por las infraestructuras necesarias y que son tan importantes también para ese crecimiento general de Benavente. Estamos hablando de infraestructuras importantes como podría ser el Ruta de la Plata, el Corredor Atlántico, una mejora también de la planificación energética que ayudará al crecimiento industrial de las empresas”.