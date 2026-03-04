Dos edificios en ruina afrontan órdenes de derribo con advertencia de multas en Benavente

El Ayuntamiento benaventano ha iniciado dos órdenes de ejecución sobre los inmuebles situados en Avenida El Ferial 140 y Ronda del Toril 12, tras constatar los informes técnicos, policiales y jurídicos la necesidad de intervenir para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato.

En el inmueble de la avenida El Ferial 140, el informe técnico propone la eliminación de los restos de edificación existente previa presentación de proyecto de demolición. Incluye l limpieza la parcela evitando la acumulación de agua y de vegetación descontrolada.

En este caso se fija un plazo de 15 días para la presentación del proyecto de demolición y 30 días para la ejecución del derribo. La valoración económica de las actuaciones se concreta en la ejecución de un muro de contención de hormigón armado. El coste estimado asciende a 8.000 euros más impuestos, esto es 9.680 euros, a lo que se añade el impuesto sobre construcciones.

El 12 y el 14 de la Ronda el Toril, también tienen orden de derribo. | J. A. G.

En el caso del inmueble situado en Ronda del Toril 12, el informe técnico detalla trabajos de derribo y adecuación del solar. La orden establece la presentación de un proyecto de derribo de las edificacion y el vallado del solar con la resolución de la recogida de aguas del mismo mediante su conducción a la red general.

Para este inmueble, el plazo para la presentación del proyecto es de un mes desde la notificación de la resolución definitiva. La orden incluye expresamente el vallado del solar y la correcta conducción de las aguas a la red general, con el fin de evitar acumulaciones que puedan afectar a la salubridad del entorno.

La valoración económica del expediente de Ronda del Toril 12 es más elevada, al incluir proyecto de derribo, demolición completa, vallado, cimentación y gestión de residuos. El presupuesto estimado asciende a 33.452,66 euros, que con gastos generales y beneficio industrial alcanza 39.808,67 euros, y con impuestos incluidos se sitúa en 48.168 euros, además del ICIO.

La órdenes advierten de que el incumplimiento faculta al Ayuntamiento para acudir a la ejecución subsidiaria o a la imposición de multas coercitivas, hasta un máximo de diez, con periodicidad mínima mensual y por un importe máximo equivalente al 10% del valor de las obras ordenadas. En el caso de detectarse riesgo para personas o bienes, o deterioro del medio ambiente o del patrimonio natural o cultural, deberá optarse directamente por la ejecución subsidiaria municipal.