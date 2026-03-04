Aprobado el informe para obras de abastecimiento en Villaveza de Valverde

El Ayuntamiento de Villaveza de Valverde ha aprobado inicialmente el documento técnico para el abastecimiento en Villaveza de Valverde, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Carlos Andrés.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 6.907,31 euros, a los que se suman 1.450,53 euros correspondientes al IVA, lo que eleva el presupuesto de ejecución por contrata a un total de 8.357,84 euros. Esta actuación se enmarca dentro de los Fondos de Cohesión 2025.