Aprobado el informe para obras de abastecimiento en Villaveza de Valverde
El Ayuntamiento de Villaveza de Valverde ha aprobado inicialmente el documento técnico para el abastecimiento en Villaveza de Valverde, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Carlos Andrés.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 6.907,31 euros, a los que se suman 1.450,53 euros correspondientes al IVA, lo que eleva el presupuesto de ejecución por contrata a un total de 8.357,84 euros. Esta actuación se enmarca dentro de los Fondos de Cohesión 2025.
- Un detenido en Benavente tras atacar con un cuchillo a la Policía Local y a la Guardia Civil
- Pierde' una casa en Benavente tras acumular el impago de 9.600 euros de impuestos municipales
- Villalar 9, el edificio de Benavente que pasa las noches en vilo y en vela por los excesos de un vecino
- La 'falta de personal y medios compromete la atención' en la Residencia Mixta de Benavente
- La orden de construcción de un muro en la calle Fortaleza de Benavente caducó: toca empezar de cero
- Le traban el sueldo en Benavente por no pagar el IVTM de un coche dado de baja hace 14 años
- El uso privativo del merendero del Prado de las Las Pavas en Benavente sale a licitación
- Insultos y amenazas a la Policía Local de Benavente derivan en dos sanciones de 750 euros