Aprobado el informe para obras de abastecimiento en Villaveza de Valverde

Villaveza de Valverde. | LOZ

El Ayuntamiento de Villaveza de Valverde ha aprobado inicialmente el documento técnico para el abastecimiento en Villaveza de Valverde, redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos Carlos Andrés.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 6.907,31 euros, a los que se suman 1.450,53 euros correspondientes al IVA, lo que eleva el presupuesto de ejecución por contrata a un total de 8.357,84 euros. Esta actuación se enmarca dentro de los Fondos de Cohesión 2025.

