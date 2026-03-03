San Pedro de Ceque refuerza la prevención de incendios con un plan de empleo

La localidad de San Pedro de Ceque iniciaba ayer lunes un nuevo programa mixto de formación y empleo centrado en la especialidad de actividades auxiliares en conservación y mejora de montes, con el objetivo de reforzar las labores de prevención de incendios forestales tras el fuego sufrido en la zona el pasado verano. El proyecto, denominado "Prevención contra incendios y mantenimiento de zonas verdes", tendrá una duración de seis meses.

En la iniciativa participan ocho alumnos, cinco de ellos mujeres y tres hombres, que desarrollarán su formación bajo la coordinación de un responsable del programa. La actividad combina contenidos teóricos en el aula con trabajos prácticos en el entorno natural de la localidad.

Este tipo de programas tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los participantes al tiempo que contribuye a la conservación del entorno natural y a la prevención de riesgos en el medio forestal del municipio.

La labor principal del alumnado se centrará en la ejecución de tareas orientadas a la limpieza y acondicionamiento de zonas forestales, así como el mantenimiento y mejora de los espacios verdes municipales. Entre las actuaciones previstas se encuentra también la conservación de las rutas de senderismo creadas en ediciones anteriores.

El Ayuntamiento de San Pedro de Ceque lleva años apostando por esta iniciativa, que cuenta con la ayuda de la Junta de Castilla y León, porque es un modo de poder mantener las zonas verdes de la localidad y no dejar de lado uno de los recursos naturales más importantes del pueblo y que permite la llegada de visitantes a recorrer la zona.

Gracias a este programa, en los últimos años se han habilitado seis rutas naturales en uno de los montes más importantes de Castilla y León, con cerca de mil hectáreas de extensión. Los itinerarios atraviesan parajes de gran valor ambiental, rodeados de robles y encinas milenarias, fresnos centenarios y una amplia variedad de especies de hongos en determinadas épocas del año, dentro de más de 800 hectáreas acotadas. Estas rutas de senderismo y cicloturismo resaltan la riqueza paisajística de las zonas del Pernacio, El Real y Las Majadas, por las que discurren los distintos trazados acondicionados a lo largo de los años.

La puesta en marcha de esta nueva edición cobra especial relevancia tras los incendios registrados el pasado verano, al contribuir tanto a la protección del entorno natural como a la mejora de la empleabilidad de los participantes mediante una formación práctica vinculada a la gestión forestal y la prevención de riesgos.