“El reto de la Arquitectura”, propuesta del programa del 8M en el Punto Joven de Benavente

Hay dos talleres los próximos días 7 y 21 para distintas edades

Punto Joven de Benavente. / E. P.

Eva Ponte

El Punto Joven acogerá en marzo la actividad “El reto de la Arquitectura”, una de las propuestas incluidas en la programación municipal de Benavente con motivo del 8 de marzo.

La iniciativa se desarrollará en dos sesiones diferenciadas por edades. La primera tendrá lugar el sábado 7 de marzo, dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años, con 20 plazas, en horario de 11:30 a 13:00 horas. La segunda sesión será el sábado 21 de marzo, destinada a jóvenes de 12 a 16 años, también con 20 plazas, en el mismo horario, de 11:30 a 13:00 horas. Ambas actividades se celebrarán en el Punto Joven de Benavente.

Las inscripciones pueden realizarse a través del WhatsApp del Punto Joven, en el número 606 728 051. El horario de atención es de mañanas, de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas, y tardes, de martes a jueves, de 15:00 a 19:00 horas.

"El reto de la Arquitectura", propuesta del programa del 8M en el Punto Joven de Benavente

