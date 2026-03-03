“El reto de la Arquitectura”, propuesta del programa del 8M en el Punto Joven de Benavente

El Punto Joven acogerá en marzo la actividad “El reto de la Arquitectura”, una de las propuestas incluidas en la programación municipal de Benavente con motivo del 8 de marzo.

La iniciativa se desarrollará en dos sesiones diferenciadas por edades. La primera tendrá lugar el sábado 7 de marzo, dirigida a niños y niñas de 4 a 12 años, con 20 plazas, en horario de 11:30 a 13:00 horas. La segunda sesión será el sábado 21 de marzo, destinada a jóvenes de 12 a 16 años, también con 20 plazas, en el mismo horario, de 11:30 a 13:00 horas. Ambas actividades se celebrarán en el Punto Joven de Benavente.

Las inscripciones pueden realizarse a través del WhatsApp del Punto Joven, en el número 606 728 051. El horario de atención es de mañanas, de lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 horas, y tardes, de martes a jueves, de 15:00 a 19:00 horas.